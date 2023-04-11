“الموارد” تُطلق مبادرة “الاحتساب الفوري” للعمالة الوطنية في نطاقات المطور

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، مبادرة “الاحتساب الفوري” للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور.

البرنامج يطلق ابتداءً من تاريخ 1 مايو 2023

وأوضحت أن برنامج نطاقات المطور تم إطلاقه للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 مايو 2023.

رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور

وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها.

المبادرة تستهدف المنشآت الملتزمة

وأكدت أن المبادرة تستهدف المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثًا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور.

أهم أهداف برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات

وأشارت إلى أن برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور هما من أهم مرتكزات التحول الإستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل الهادفة إلى:

1 – تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

توفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

3 – تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظامًا.

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