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تحذير مهم لقائدي المركبات على الطرق في مكة
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تحذير مهم لقائدي المركبات على الطرق في مكة

تحذير مهم لقائدي المركبات على الطرق في مكة

تحذير مهم لقائدي المركبات على الطرق في مكة
٠٢:٥٠:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تنبيها مهما لقائدي المركبات وذلك بهدف الوقاية من الغبار.

وأضافت في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي بـ “تويتر”: يعتبر الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات

طرق الوقاية

1- احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام
2- تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى
3- احرص على ارتداء الكمامات لتصفية الهواء مع تغييرها باستمرار

تنبيهات لمرضى الربو

1- تأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل
2- يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك
3- توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

أسباب حساسية الغبار

  • تحدث الإصابة بحساسية الأتربة والغبار عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير مرغوب فيها، مثل: الغبار ثم يقوم بإنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم هذه المادة.
  • وفي كل مرّة يتعرض لها الجسم لمسبب الحساسية، سوف تظهر بعض الأعراض كاستجابة مناعية من الجسم.
  • اقرأ أيضًا:استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية

9 أعراض لحساسية الغبار

علاج حساسية الغبار

الأدوية المضادة للهيستامين: تقلل من رد الفعل التحسسي للجسم تجاه المواد التي تسببها وتخفف من حدة الأعراض.

الأدوية المناعية: تحتاج بعض الحالات إلى علاج مناعي من خلال حقن يجري أخذها بشكل تدريجي لتقليل الحساسية وزيادة الاستجابة المناعية تجاه هذه المواد.

اقرأ أيضا:

الوقاية والعلاج.. 9 أعراض لحساسية الغبار

https://twitter.com/makkahregion/status/1645745953045872640/photo/1

الكلمات الدلالية:
إمارة مكة الطرق المركبات قائدي الطرق مكة

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