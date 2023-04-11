تحذير مهم لقائدي المركبات على الطرق في مكة
تواصل – فريق التحرير:
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تنبيها مهما لقائدي المركبات وذلك بهدف الوقاية من الغبار.
وأضافت في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي بـ “تويتر”: يعتبر الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات
طرق الوقاية
1- احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام
2- تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى
3- احرص على ارتداء الكمامات لتصفية الهواء مع تغييرها باستمرار
تنبيهات لمرضى الربو
1- تأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل
2- يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك
3- توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.
أسباب حساسية الغبار
- تحدث الإصابة بحساسية الأتربة والغبار عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير مرغوب فيها، مثل: الغبار ثم يقوم بإنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم هذه المادة.
- وفي كل مرّة يتعرض لها الجسم لمسبب الحساسية، سوف تظهر بعض الأعراض كاستجابة مناعية من الجسم.
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9 أعراض لحساسية الغبار
- احمرار وحكّة في الجلد.
- احمرار العيون ونزول الدموع.
- العطس وسيلان الأنف.
- صعوبة في التنفس.
- ألم في الصدر.
- السعال المستمر.
- صعوبة النوم.
- التهاب الجيوب الأنفية.
- نوبات الربو.
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علاج حساسية الغبار
الأدوية المضادة للهيستامين: تقلل من رد الفعل التحسسي للجسم تجاه المواد التي تسببها وتخفف من حدة الأعراض.
الأدوية المناعية: تحتاج بعض الحالات إلى علاج مناعي من خلال حقن يجري أخذها بشكل تدريجي لتقليل الحساسية وزيادة الاستجابة المناعية تجاه هذه المواد.
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