تحذير مهم لقائدي المركبات على الطرق في مكة

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تنبيها مهما لقائدي المركبات وذلك بهدف الوقاية من الغبار.

وأضافت في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي بـ “تويتر”: يعتبر الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات

طرق الوقاية

1- احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام

2- تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى

3- احرص على ارتداء الكمامات لتصفية الهواء مع تغييرها باستمرار

تنبيهات لمرضى الربو

1- تأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل

2- يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك

3- توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

أسباب حساسية الغبار

تحدث الإصابة بحساسية الأتربة والغبار عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير مرغوب فيها، مثل: الغبار ثم يقوم بإنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم هذه المادة.

وفي كل مرّة يتعرض لها الجسم لمسبب الحساسية، سوف تظهر بعض الأعراض كاستجابة مناعية من الجسم.

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9 أعراض لحساسية الغبار

احمرار وحكّة في الجلد.

احمرار العيون ونزول الدموع.

العطس وسيلان الأنف.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

السعال المستمر.

صعوبة النوم.

التهاب الجيوب الأنفية.

نوبات الربو.

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علاج حساسية الغبار

الأدوية المضادة للهيستامين: تقلل من رد الفعل التحسسي للجسم تجاه المواد التي تسببها وتخفف من حدة الأعراض.

الأدوية المناعية: تحتاج بعض الحالات إلى علاج مناعي من خلال حقن يجري أخذها بشكل تدريجي لتقليل الحساسية وزيادة الاستجابة المناعية تجاه هذه المواد.

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