عاجل.. سجل بياناتك واحصل على وظيفة الآن من “هدف”

تواصل – فريق التحرير:

نشر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، “إنفوجراف” للتوضيح بطريقة الحصول على فرصة عمل.

وأضاف الحساب: “ادعم معرفتك لتخط معالم مستقبلك المهني عبر فقرة “مرشدك في رمضان” على حسابنا في سناب شات”.

ويمكن متابعة الحساب للتسجيل والحصول على الوظائف فورا عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

في وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل)، على بوابة الخدمات الإلكترونية.

تحديث بيانات العمالة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الخدمة تستهدف تمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة والتيسر على أصحاب العمل والعاملين.

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وأشارت الموارد البشرية، إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إجازة عيد الفطر

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 من إبريل 2023م.

ضرورة التقيد باللوائح

وأكدت أنه على صاحب العمل ضرورة التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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