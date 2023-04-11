شاهد.. سحب إبريل القوية تغطي سماء أبوعجرم بمنطقة الجوف

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة، ظهرت اليوم الثلاثاء، سحب إبريل القوية المغبرة، وغطت سماء أبوعجرم وبعض المحافظات بمنطقة الجوف.

🔴 فيديو

سحب إبريل القوية بامتياز على ابوعجرم بمنطقة #الجوف

الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤هـ

11 إبريل 2023م

.

. pic.twitter.com/VjjG2hI2i8 — طقس (@tqqs) April 11, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور سحب إبريل القوية، وغطت سماء أبوعجرم بمنطقة الجوف وسط هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار.

استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

🔴 فيديو

سحابة برد هائلة على ابوعجرم

بمنطقة #الجوف

الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤هـ

11 إبريل 2023م

.

. pic.twitter.com/lPYWjHTfFk — طقس (@tqqs) April 11, 2023

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

🔴 فيديو

عاصفة امطار غزيرة مع برد شمال غرب ابوعجرم #الجوف

الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤هـ

11 إبريل 2023م

.

. pic.twitter.com/jFpXzusDDA — طقس (@tqqs) April 11, 2023

تعليق الدراسة في منشآت التدريب التقني بالجوف

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الجوف، تعليق الدراسة حضورياً اليوم الثلاثاء، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وذلك نظرًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها، معتمدة التدريب عن بُعد من خلال منصة التدريب الالكتروني.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة