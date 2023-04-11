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شاهد.. سحب إبريل القوية تغطي سماء أبوعجرم بمنطقة الجوف

شاهد.. سحب إبريل القوية تغطي سماء أبوعجرم بمنطقة الجوف

شاهد.. سحب إبريل القوية تغطي سماء أبوعجرم بمنطقة الجوف
٠٢:٢٣:٥١ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة، ظهرت اليوم الثلاثاء، سحب إبريل القوية المغبرة، وغطت سماء أبوعجرم وبعض المحافظات بمنطقة الجوف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور سحب إبريل القوية، وغطت سماء أبوعجرم بمنطقة الجوف وسط هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار.

استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة

 وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

تعليق الدراسة في منشآت التدريب التقني بالجوف

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الجوف، تعليق الدراسة حضورياً اليوم الثلاثاء، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

 وذلك نظرًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها، معتمدة التدريب عن بُعد من خلال منصة التدريب الالكتروني.

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أبو عجرم أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الجوف الدفاع المدنيـ رياح نشطة الطقس سحب إبريل القوية

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