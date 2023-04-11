“وكلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. 4 خطوات للمحافظة والحد من الهدر الغذائي

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال شهر رمضان، حملة “بالكفاية تدوم”؛ لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

حملة “بالكفاية تدوم” خلال شهر رمضان

وأكدت أن الحملة تهدف في المقام الأول، للحد من بعض مظاهر الإسراف خلال شهر رمضان المبارك.

خطوات المحافظة والحد من الهدر الغذائي

وللمحافظة على الطعام والحد من الهدر الغذائي، هناك عده خطوات يجب اتباعها لوضع نهاية لمثل هذه الظاهرة، ومن أبرزها:

1 – استشعار وجود النعمة وتوفرها بسهولة.

2 – حفظ الطعام في علب محكمة الإغلاق.

3 – شراء الطعام بقدر الحاجة لتفادي الهدر الغذائي.

4 – التواصل مع الجهات الخيرية الخاصة بتوزيع فائض الطعام.

وأوضحت الهيئة أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات.

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وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، بهدف:

1 – رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي.

2 – تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك.

3 – التحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

نسبة الفقد والهدر في الغذاء

وكشفت أنه وفقًا لنتائج دراسة “خط الأساس”، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو 33%.

وأضافت أن قيمة الهدر في الغذاء يقدر بنحو40 مليار ريال سنوياً، وتستهدف الحملة التأكيد على أهمية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.

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فيما برامج التوعية مستمرة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم” على مدار العام لإيضاح خطورة ذلك على كافة مناحي الحياة.