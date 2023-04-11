خلال ساعات.. تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 470 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

بعد ساعات من إطلاقها عبر منصة إحسان، تجاوز مجموع تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة مبلغ أكثر من 470 مليون ريال.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الحملة مساء أمس الاثنين، بتبرعين سخيين.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعًا من المتبرعين خلال الساعات الأولى من انطلاقها من الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين.

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استمرار الحملة حتى نهاية رمضان

وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر تطبيق وموقع المنصة (اضغط هنا)، ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000.

وتخصص التبرعات لستة مسارات في منصة إحسان تشمل المجالات: التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدينية، والغذائية، والسكنية.

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وتُعد المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة في المملكة، باعتبارها منصة خيرية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.