اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعرف على مرض “باركنسون” وأسبابه والوقاية منه

تواصل – واس:

في 11 من إبريل من كل عام يأتي اليوم العالمي لشلل الرعاش “باركنسون”، والذي تحتفي به دول العالم؛ بهدف نشر المعرفة حول المرض.

سبب تسمية شلل الرعاش بـ: “باركنسون”

وهذا التاريخ هو ذكرى ميلاد الطبيب البريطاني جيمس باركنسون، الذي وصف المرض وتسمى باسمه، حيث يحتفي العالم بالذكرى بهدف:

1 – معرفة المرض.

2 – علاج المرض.

3 – طرق الوقاية.

4 – تعزيز البحث في أسبابه.

5 – دعم المصابين بشلل الرعاش.

6 – التأثير بشكل إيجابي على رعاية المرضى.

أهم طرق العلاج من مرض باركنسون

ويعد “باركنسون” أحد أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا، ومن الأمراض المزمنة التي تتطلب:

1 – العلاج الدوائي.

2 – الدعم النفسي.

3 – الدراسة العلمية.

4 – العلاج الطبيعي.

فيما تتمثل الخصائص المميزة لهذا المرض في الفقدان التدريجي لنشاط العضلات، الذي يؤدي إلى ارتعاش الأطراف والرأس والتصلب والبطء وضعف التوازن.

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وتبدأ أعراض المرض في الظهور عند موت الخلايا العصبية التي تصنع مادة “الدوبامين” الكيميائية؛

والتي تقوم بنقل السيالات العصبية للتحكم في الحركة بشكل صحيح.

أعراض الإصابة بمرض شلل الرعاش

وهناك ثلاثة أعراض رئيسة للإصابة بمرض شلل الرعاش المعروف بـ”باركنسون” هي:

1 – الرعاش.

2 – التصلب.

3 – بطء الحركة.

ويعتبر الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من النساء،

وقد لا يحتاج المريض إلى أي علاج خلال المراحل المبكرة من مرض باركنسون؛ لأن الأعراض عادة ما تكون خفيفة.

وغالبًا ما يُشار إلى العمر باعتباره عامل الخطر الرئيسي المرتبط بمرض باركنسون لدى غالبية المرضى الذين يصابون به في سن الستين أو بعد ذلك.

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ويرى المختصون أن الكشف المبكر عن المرض يساعد على التحكم به، ولا يمكن علاج المرض بشكل جذري.

وبالرغم من وجود بعض التجارب للتحكم بالرعاش عبر أجهزة ذكية تنظم عمل الدماغ،

إلا أن العلاجات المتوفرة حاليًا تسعى للتقليل من حدته فقط، وإبطاء تطوره.