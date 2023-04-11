الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“وكلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. 4 خطوات للمحافظة والحد من الهدر الغذائي
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعرف على مرض “باركنسون” وأسبابه والوقاية منه
هاشتاق “ليلة القدر” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجتهدوا في الثلث الذهبي”
10 مرات يوميًا.. 4 آلاف عامل لغسيل المسجد الحرام خلال العشر الأواخر (فيديو)
خلال ساعات.. تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 470 مليون ريال
“سلة الفحم”.. وأفضل 5 أعمال في العشر الأواخر من رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في 10 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 11 مزادًا على أكثر من 130 عقارًا

في 10 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 11 مزادًا على أكثر من 130 عقارًا

في 10 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 11 مزادًا على أكثر من 130 عقارًا
١٢:٤٨:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الثلاثاء، عن إقامة 11 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 11 إلى 30 من إبريل 2023م.

المزادات تقع في 10 مناطق مختلفة في المملكة

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 136 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 10 مناطق مختلفة في المملكة.

المزادات تبدأ بـ 25 عقارًا في منطقة الرياض

وأضاف أن المزادات تبدأ بـ 25 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات روشان وسهم الجنوب والعز الإلكترونية، ثم 36 عقارًا بمدينة جدة في مزاد نسائم جدة وواجهة المطار الإلكترونية، ثم 24 عقارًا بمدينة الدمام في:

1 –  مزاد الشاطئ الشرقي وأيقونة الشرقية.

2 – مزاد درر الشمال الإلكتروني الذي يستعرض 25 عقارًا في كل من تبوك وحائل والجوف.

3 – مزاد ركائز المدينة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بالمدينة المنورة.

4 – مزاد زهرة الجنوب وكنوز الإلكتروني الذي يقام على 7 عقارات في كل من أبها وصبيا وخميس مشيط.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات.

التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

اقرأ أيضًا:

بيع 58 أرضًا في الرياض بإشراف “إنفاذ”.. و3 مميزات للقطع المعروضة

الكلمات الدلالية:
إنفاذ اخبار السعودية الدمام الرياض المزادات مركز الإسناد والتصفية مزادات إلكترونية مزادات حضورية

مواد ذات صلة

المزيد
الخارجية العمانية: علاقات المملكة والسلطنة أكبر من الحوادث في أي مكان

الخارجية العمانية: علاقات المملكة والسلطنة أكبر من الحوادث في أي مكان

١٠:١٤ م، الخميس، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٥
كسور وكدمات.. مستشفى السليل يستقبل 36 مصابًا بعد انقلاب حافلة

كسور وكدمات.. مستشفى السليل يستقبل 36 مصابًا بعد انقلاب حافلة

٠٧:١٦ ص، الأربعاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
المغرب.. «العدالة والتنمية» يفوز بالانتخابات البرلمانية

المغرب.. «العدالة والتنمية» يفوز بالانتخابات البرلمانية

٠٤:٤٣ م، السبت، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٦
11 ألف حاج وحاجة ما زالوا في المدينة حتى أمس

11 ألف حاج وحاجة ما زالوا في المدينة حتى أمس

١١:٤٣ ص، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *