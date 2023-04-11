في 10 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 11 مزادًا على أكثر من 130 عقارًا

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الثلاثاء، عن إقامة 11 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 11 إلى 30 من إبريل 2023م.

المزادات تقع في 10 مناطق مختلفة في المملكة

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 136 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 10 مناطق مختلفة في المملكة.

المزادات تبدأ بـ 25 عقارًا في منطقة الرياض

وأضاف أن المزادات تبدأ بـ 25 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات روشان وسهم الجنوب والعز الإلكترونية، ثم 36 عقارًا بمدينة جدة في مزاد نسائم جدة وواجهة المطار الإلكترونية، ثم 24 عقارًا بمدينة الدمام في:

1 – مزاد الشاطئ الشرقي وأيقونة الشرقية.

2 – مزاد درر الشمال الإلكتروني الذي يستعرض 25 عقارًا في كل من تبوك وحائل والجوف.

3 – مزاد ركائز المدينة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بالمدينة المنورة.

4 – مزاد زهرة الجنوب وكنوز الإلكتروني الذي يقام على 7 عقارات في كل من أبها وصبيا وخميس مشيط.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات.

التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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