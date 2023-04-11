هاشتاق “ليلة القدر” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجتهدوا في الثلث الذهبي”

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تصدر هاشتاق “ليلة القدر” الترند في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، مع بدء الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وفي هذه الأيام المباركة، يتسابق المؤمنون على نيل رضا الله ومغفرته في ليلة هي أفضل من ألف شهر.

الاجتهاد في الطاعات

وقال مغرد: اللهم بارك لنا فيما تبقى من أيام وليالي رمضان بطاعتك وشكرك وذكرك وحسن عبادتك، وأعنا على صيامه وقيامه واجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار.

وأضاف آخر: بدأ موسم المتسابقين وسوق العابدين وفرصة المجتهدين بشهر الله الكريم .

وتابع: ها هي العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره بها، وأحيا ليلها، وأيقظ أهله لاغتنامها، بها ليلة خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إنها ‎ليلة القدر فسابقوا لفضلها العظيم.

الثلث الذهبي

وقال آخر؛ تبقّى من رمضان “ثلثه الذهبي” دع عنك مامضى من صالحات وسيئات، اعزم على قيام العشر وتحرى ليلة القدر.

وقال مغرد: بدأت العشر الأواخر من رمضان، اللهم بلغنا ليله القدر ولا تختم رمضان إلا وقد بشرتنا باستجابة دعواتنا واجعلنا ممن تتغير أقدارهم إلى الأحسن، اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم.

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