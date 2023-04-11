10 مرات يوميًا.. 4 آلاف عامل لغسيل المسجد الحرام خلال العشر الأواخر (فيديو)

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، جاهزية الخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.

وقالت الرئاسة إن ذلك يشمل عمليات التطهير والتعقيم، مشيرة إلى أنه سيتم غسيل المسجد الحرام (10) غسلات يوميًا، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة على مدار الساعة.

توزيع 200 ألف عبوة من ماء زمزم

وستضاعف الرئاسة من توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وصحن المطاف والساحات المحيطة، بحوالي (200 ألف) عبوة موزعةً على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة.

كما سيتم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والذي يصل عددها لحوالي (370) حقيبة أسطوانية وأكثر من 1400 عامل،

وأشارت رئاس شؤون الحرمين إلى أن عملية التطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات و(1600) لتر من المعطرات، وتتم عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة (15000) لتر.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز أكثر من (70) فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، بمواد تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، وتوزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار.

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8 آلاف عربة عادية وكهربائية

وتوفر الرئاسة خدمات التنقل لخدمة زوار البيت العتيق بتجهز أكثر من (5000) عربة عادية، وقرابة (3000) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وتتوفر في دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي، ويمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64) ومدخل جسر أجياد والسطح.

كما جندت الرئاسة أكثر من (160) مراقبا على أبواب المسجد الحرام خلال موسم رمضان وفتح (160) بابا مخصصة لاستقبال المعتمرين والمصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.

وستعمل الرئاسة على تكثيف الجولات الميدانية على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات في الجوانب الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية داخل المسجد الحرام وساحاته والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، حفاظًا على راحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

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التشغيل والصيانة

وفي مجال التشغيل والصيانة، وفرت الرئاسة أكثر من (90) مهندسًا وفنيًا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، والتي يبلغ عددها أكثر من (200) سلم كهربائي و(14) مصعدًا كهربائيًا.

وكذلك منظومة الصوت المؤلفة من (8000) سماعة تقريبا و(9) مكبرات صوت، وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية، والتأكد من صوت الإمام والمؤذن والجنائز قبل كل فرض.

إضافة لعمل الاختبارات اللازمة لجميع منظومة الصوت داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته يشرف عليها فريق مختص على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

وتبلغ عدد المراوح (2700) مروحة موزعة في داخل المسجد الحرام والسعي, بالإضافة إلى (304) نجفات وقرابة (120000) وحدة إنارة.