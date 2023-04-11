الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“وكلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. 4 خطوات للمحافظة والحد من الهدر الغذائي
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعرف على مرض “باركنسون” وأسبابه والوقاية منه
هاشتاق “ليلة القدر” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجتهدوا في الثلث الذهبي”
10 مرات يوميًا.. 4 آلاف عامل لغسيل المسجد الحرام خلال العشر الأواخر (فيديو)
خلال ساعات.. تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 470 مليون ريال
“سلة الفحم”.. وأفضل 5 أعمال في العشر الأواخر من رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بمعظم الأنحاء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في يوم 20 رمضان

بمعظم الأنحاء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في يوم 20 رمضان

بمعظم الأنحاء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في يوم 20 رمضان
١٢:٣٥:١٧ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في جدة والقنفذة.

كما سجل 36 درجة في مكة المكرمة، و35 درجة في جازان وشرورة، وسجل 33 درجة في المدينة والدمام وينبع والخرج وحفر الباطن، و32 في الرياض ونجران.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والطائف 12 درجة مئوية.

الطائف وحائل 14 درجة.

طريف والقريات 15 درجة.

بيشة وسكاكا والداودمي 16 درجة.

العلا والمجمعة وعرعر وبريدة 17 درجة.

الصورة

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
اجتمعت عليهم جرائم الميليشيات الشيعية وداعش.. «علماء المسلمين» تدعو لإغاثة «الفلوجة»

اجتمعت عليهم جرائم الميليشيات الشيعية وداعش.. «علماء المسلمين» تدعو لإغاثة «الفلوجة»

٠٢:٢٥ م، الخميس، ٣١ مارس ٢٠١٦
ملتقى لتوفير أكثر من 1300 وظيفة وورش تدريبية بمنطقة الرياض

ملتقى لتوفير أكثر من 1300 وظيفة وورش تدريبية بمنطقة الرياض

٠٣:٣٠ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
الرياض في أسبوع: خلوة الموظفة مع حارس الأمن.. وحريق بمدينة الملك فهد الطبية

الرياض في أسبوع: خلوة الموظفة مع حارس الأمن.. وحريق بمدينة الملك فهد الطبية

١٠:١٠ ص، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥
الموطن الأول لها.. تعرف على جهود المملكة في الحفاظ على اللغة العربية

الموطن الأول لها.. تعرف على جهود المملكة في الحفاظ على اللغة العربية

١١:١٨ ص، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *