بمعظم الأنحاء.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في يوم 20 رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في جدة والقنفذة.

كما سجل 36 درجة في مكة المكرمة، و35 درجة في جازان وشرورة، وسجل 33 درجة في المدينة والدمام وينبع والخرج وحفر الباطن، و32 في الرياض ونجران.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والطائف 12 درجة مئوية.

الطائف وحائل 14 درجة.

طريف والقريات 15 درجة.

بيشة وسكاكا والداودمي 16 درجة.

العلا والمجمعة وعرعر وبريدة 17 درجة.

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة