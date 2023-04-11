صباح اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا بالحرة جنوب تبوك

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نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، جرت، صباح اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار على مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.

سيل جنوب #تبوك مفرق الديسة بالحرة الان مباشر س ١١.٠٠ صباح الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/p7Nj0d7CcH — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 11, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجري في مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك، وسط حالة مطرية شديدة وأجواء من الطقس المتقلب.

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

جنوب البيضا جنوب #تبوك الان س ٩.٣٠ صباح الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة أبومالك الحويطي pic.twitter.com/ooY90jvOou — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 11, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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