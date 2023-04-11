الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الشيخ الفوزان يوجه نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان
صباح اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا بالحرة جنوب تبوك
لأول مرة منذ 10 أشهر.. “بيتكوين” يكسر حاجز 30 ألف دولار
خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة
“شؤون الحرمين”: أكثر من 1.177 مليون مصل ومعتمر في الحرم المكي أمس
اعتكاف العشر الأواخر.. الخثلان” يوضح موعد دخول المسجد والخرج منه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا بالحرة جنوب تبوك

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا بالحرة جنوب تبوك

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا بالحرة جنوب تبوك
١٢:٠٢:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، جرت، صباح اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار على مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجري في مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك، وسط حالة مطرية شديدة وأجواء من الطقس المتقلب.

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

اقرأ أيضًا:

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على نجران حتى الـ 11 مساءً

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الأمطار تبوك جريان السيول حالة الطقس رياح نشطة مفرق الديسة بالحرة

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة الاتصالات: «واتس آب» لا تقدم خاصية الاتصال في المملكة

هيئة الاتصالات: «واتس آب» لا تقدم خاصية الاتصال في المملكة

١٢:٥٨ م، الثلاثاء، ٠٩ فبراير ٢٠١٦
عسير.. الصيد الجائر يهدد الحياة في “جبل ريدان” (صور)

عسير.. الصيد الجائر يهدد الحياة في “جبل ريدان” (صور)

١٢:٢٦ ص، الخميس، ١٣ نوفمبر ٢٠١٤
خادم الحرمين: المملكة تسير في طريق النمو مع التمسك بثوابتنا الدينية

خادم الحرمين: المملكة تسير في طريق النمو مع التمسك بثوابتنا الدينية

٠٣:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٦
أمريكا تتوعد كوريا الشمالية برد قوي على أي تجارب نووية

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية برد قوي على أي تجارب نووية

٠٨:٠١ ص، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *