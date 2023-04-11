الشيخ الفوزان يوجه نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان

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وجه عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان.

نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر

وأوضح في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه على كل مسلم اغتنام أيام #العشر_الأواخر من #رمضان في الطاعة والذكر والعبادة والإكثار من الدعاء والاستغفار.

وأضاف أن العشر الأواخر من رمضان هي ختام الشهر، ولابد فيها من المسارعة بالخيرات والتعبد مع الصيام والقيام ،وعلى المسلم أن يسعى ويتسابق في إطعام الطعام وإفطار الصائمين والصدقة والذكر والتسبيح.

فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر

وأشار إلى أن أيام العشر الأواخر من رمضان، هي ليالي العتاق من النار وتُرجى فيها ليلة القدر وهي أيام فاضلة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاجتهاد في العبادة أكثر من غيرها.

وحث الفوزان المسلمين بحسن استغلال هذه الأيام الفاضلة، بصلاة التراويح والتهجد وتلاوة القرآن.

وأن يلهج لسانه دومًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

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