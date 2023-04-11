“شؤون الحرمين”: أكثر من 1.177 مليون مصل ومعتمر في الحرم المكي أمس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أن عدد المعتمرين والمصلين فى الحرم المكى يوم أمس الاثنين بلغ أكثر من 1.177 مليون مصل ومعتمر.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، “إنفوجراف” يوضح بالأرقام أعداد المصلين والمعتمرين، والخدمات التي تم تقديمها أمس الاثنين.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين على النحو الآتي:

العبوات الموزعة لماء زمزم (59 ألفًا و760).

-الخدمات التطوعية (223 ألفًا و9.7 مستفيدين).

– معقمات الأيدي (130 ألف لتر).

– الكتيبات والمطويات (10 آلاف و900 مستفيد).

-المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة (5 آلاف و640 مستفيدًا).

– المعرض الرمضاني (6 آلاف و500 مستفيد).

-التوعية الرقمية (92 ألفًا و200).

– خدمة التطويف (5 آلاف و642).

-أساور بمعصم اليد للزائر الصغير (2432 مستفيدًا).

-الخدمات الاجتماعية والإنسانية (91 ألفًا و105 مستفيدين).

– تعقيم الأسطح (33 ألفًا و645 لترًا).

-معقمات الأيدي (6 آلاف و265 لترًا).

-التعقيم بالروبوت (6 آلاف و150 لترًا).

– التعقيم بالبايوكير (5 آلاف و925 لترًا).

– تعقيم السجاد (33 ألفًا و735 لترًا).

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