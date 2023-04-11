لأول مرة منذ 10 أشهر.. “بيتكوين” يكسر حاجز 30 ألف دولار

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سجلت عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا عند مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو.

واخترقت العملة أعلى مستوى في 10 أشهر فوق 30 ألف دولار في تعاملات اليوم، بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفًا و500 دولار إلى 29 ألفًا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

الدولار يسجل أفضل أداء له

في الوقت نفسه، سجل الدولار أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين؛ إذ عززت قوة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جالاكسي ديجيتال – Galaxy Digital، مايكل نوفوغراتز، إن الولايات المتحدة تتجه حاليًا نحو أزمة مالية مدمرة، مؤكدًا أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب والفضة والبيتكوين.

وأوضح نوفوغراتز – في مقابلة مع CNBC – أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيحتاج إلى التوقف مؤقتًا وحتى خفض أسعار الفائدة قريبًا. وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحول كبير يمكن أن يفيد العملات الرقمية والذهب والفضة.

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