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خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة

خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة

خبير طقس يتوقع أمطارًا غزيرة.. ويُحذر سكان هذه المناطق من الـ 36 ساعة القادمة
١١:٤٠:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة

وحذر من أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة، تستمر من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء على أجزاء من  مناطق المدينة والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران.

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استمرار الحالة الممطرة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان لكن بشكل أقل ممن كان عليه الأيام الماضية.

كما تمتد إلى أجزاء من اليمن وعُمان والكويت والإمارات بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد مع فرصة سيول تسبق برياح مغبرة.

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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