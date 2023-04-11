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اعتكاف العشر الأواخر.. الخثلان” يوضح موعد دخول المسجد والخرج منه

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اعتكاف العشر الأواخر.. الخثلان” يوضح موعد دخول المسجد والخرج منه

اعتكاف العشر الأواخر.. الخثلان” يوضح موعد دخول المسجد والخرج منه

اعتكاف العشر الأواخر.. الخثلان” يوضح موعد دخول المسجد والخرج منه
١١:٢٨:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم من أراد اعتكاف العشر الأواخر متى يدخل المسجد ومتى يخرج منه.

متى يدخل المعتكف إلى المسجد؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأفضل لمن أراد الاعتكاف أن يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان.

المعتكف يخرج من المسجد ليلة عيد الفطر

وأضاف أن الأفضل للمعتكف أيضًا، أن يخرج من المسجد ليلة عيد الفطر، حتى يكون زمن العشر الأواخر كله مشمولًا بهذا الاعتكاف.

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اليوم تحل العشر الأواخر من رمضان

وأكد أنه بغروب شمس هذا اليوم الثلاثاء، تحل العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل ليالي السنة.

هدي النبي ﷺ في العشر الأواخر من رمضان

وقد كان النبي ﷺ يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله.

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ليس لصلاة الليل في رمضان عدد محدود

وأشار إلى أنه ليس لصلاة الليل في رمضان عدد محدود؛ لعموم قول النبي ﷺ، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة”.

وبين أن ما يفعله كثير من المسلمين من الصلاة أول الليل ثم يستريحون ثم يصلون آخر الليل ويختمون صلاتهم بالوتر أمر حسن وموافق للسنة.

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