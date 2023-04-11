قدّم الآن.. “التأمينات” تعلن عن خطوات صرف مستحقات التقاعد

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإجراءات الواجب اتباعها للتقديم على صرف معاش التقاعد إلكترونيًا.

ونشرت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح خطوات التقديم لطلب مستحقات التقاعد.

وتتيح الخدمة للمشترك تقديم طلب التقاعد وصرف معاشه التقاعدي بسبب بلوغه سن الستين عامًا.

وبعد استكمال المشترك لطلب التقاعد بنجاح؛ سيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي الذي حدده في طلبه، بداية كل شهر ميلادي.

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خطوات صرف مستحقات التقاعد

1 – تسجيل الدخول عبر منصة تأميناتي أفراد.

2 – اختيار أيقونة المعاشات والضغط على طلب التقاعد.

3 – إدخال رقم الحساب البنكي والتأكيد عليه​.

4 – تقديم تفاصيل المعالين.

5 – التأكد من بيانات التواصل ومراجعة تفاصيل الطلب.

6 – إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر والضغط على تقديم.

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وأشارت “التأمينات” إلى أنه في حال كان لدى صاحب المعاش معال غير نشط يمكنه التقديم على طلب تعديل بيانات معال، وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال خدمات الأفراد في الموقع الالكتروني للمؤسسة، (يجب أن يكون الحساب البنكي “الآيبان” لصاحب المعاش).