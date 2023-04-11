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خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تراخيص عربة متنقلة للمنشآت غير الغذائية

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تراخيص عربة متنقلة للمنشآت غير الغذائية

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تراخيص عربة متنقلة للمنشآت غير الغذائية
١١:٠٠:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة بلدي؛ التي تتيح ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة.

وتمكن الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، لتقوم بتقديم خدمات في مواقع متعددة، ولأنشطة محدودة.

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شروط الاستفادة من الخدمة

-أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك وفق عدة اشتراطات بلدية.

-تبلغ مدة التصريح سنة ميلادية واحدة يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة.

-تتاح الخدمة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية مثل:

-الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف وتبريد.

-صيانة الأجهزة الإلكترونية كالحاسب الآلي والجوالات.

-الصيانة الخفيفة للسيارات مثل إصلاح الإطارات وغسيل السيارات وتبديل زيوت السيارات.

-الحلاقة للرجال والأطفال.

خطوات التقديم

-تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح.

-تعبئة بيانات التصريح الأساسية وبيانات العربات.

-إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد.

-سداد رسوم الخدمة.

-طباعة التصريح.

المتطلبات

-التعهد بتركيب كاميرات مراقبة.

-إرفاق صورة العربة.

-إرفاق رخصة السير – الفحص الدوري – وثيقة التأمين في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.

-التعهد بالالتزام بالاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة غير الغذائية.

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الاشتراطات والموافقات الحكومية

-موافقة المرور في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.

-الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

-الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.

-نشاط الرخصة يسمح بتصريح عربة متنقلة غير غذائية.

-لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.

تنبيهات

لا يمكن إضافة نفس العربة في أكثر من تصريح / رخصة عربة متنقلة.

يمكن طباعة تصريح مستقل لكل عربة تم تعبئة بياناتها بالطلب.

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