الأمطار تدفع هذه المدارس والجامعات إلى تعليق الدراسة الحضورية اليوم

تواصل – فريق التحرير:

بسبب تساقط أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول، أعلنت بعض الإدارات التعليمية والجامعات تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في عدد من المناطق.

تعليق الدراسة حضوريًّا في مدارس تبوك

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غدًا، بجميع مدارس منطقة تبوك وقراها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس عبر منصة “مدرستي”.

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تعليق الدراسة بتعليم مكة والجموم وبحرة والكامل

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة المكرمة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بفرص هطول أمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة المكرمة، والجموم، وبحرة، والكامل..

وتابعت أن الدراسة ستكون عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم القريات

وفي محافظة القريات بالحدود الشمالية، أعلنت إدارة التعليم عن تعليق الدراسة الحضورية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس المحافظة.

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منشآت التدريب التقني بالجوف تعلق الدراسة

وقررت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الجوف، تعليق الدراسة حضورياً اليوم الثلاثاء، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وبينت أنه حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها فقد تم اعتماد التدريب – عن بعد – من خلال منصة التدريب الالكتروني “البلاك بورد”.

جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة

في الوقت نفسه، أعلنت جامعة أم القرى عن تعليق الدراسة اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد.

وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.