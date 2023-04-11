مهن رمضانية مؤقتة تنقذ الصوماليين من البطالة

تواصل – فريق التحرير:

تنتشر البطالة في جمهورية الصومال خلال نهار شهر رمضان، نظرًا لانخفاض بعض الأنشطة التجارية في الأسواق، ولإغلاق المطاعم أبوابها كليًا طوال الشهر الفضيل لضعف الإقبال عليها.

ويتأثر العمال في الصومال سلبًا بإغلاق المطاعم الكبيرة والصغيرة وكذلك بعض المقاهي خلال رمضان، مما يدفع العشرات منهم إلى قائمة البطالة المؤقتة، ما يؤثر سلبًا على مصدر رزق الكثير من الأسر.

ولكسر حاجز هذه البطالة ينخرط عمال في تلك المطاعم والمقاهي في أعمال موسمية، لتلبية احتياجات أسرهم خلال رمضان، فيما يمارس آخرون أعمالاً مؤقتة، ويبقى فريق ثالث قيد البطالة المؤقتة.

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مهن موسمية

مع بدء رمضان، تبرز حرف رمضانية عديدة في الأسواق وجنبات الشوارع الرئيسة في العاصمة مقديشو، وهي ليست مهنا جديدة ولكن نشاطها يتزايد بفضل توسع الطلب عليها في الشهر الفضيل.

ومن المهن التي تنتشر بشكل كبير قبل ساعات من الإفطار، بيع المشروبات والخضراوات واللبن والتمر وشطائر السَّمبُوسة وهي تتكون من عجين ولحم مفروم مخلوط بخضراوات طازجة وبهارات خاصة.

وقالت بنت عمثان، وهي أم لثلاثة أطفال، للأناضول، إنها تبيع السَّمبُوسة منذ بدء شهر رمضان بعد أن أغلق المطعم الذي كانت تشتغل فيه عاملة نظافة.

“بنت” أكدت أن هذه المهنة مؤقتة، فطلباتها تتراجع بشكل كبير بعد رمضان، وهي تأمل العودة إلى عملها بعد انتهاء الشهر المبارك.

ويوميا، تصنع نحو 600 شطيرة سَّمبُوسة نظرا لكثرة الطلبات على تلك الأكلة الأساسية ضمن وجبات إفطار الصوماليين.

أما علي آدم بائع مشروبات فقال إن “المشروبات هي الأكثر طلبا خلال رمضان، ولهذا اخترت هذه المهنة لأن مردودها جيد، لمواجهة البطالة المؤقتة التي عانيناها بعد إغلاق المطاعم”، وفقًا لـ”الأناضول”.

علي، الذي يعمل نادلا في مطعم، تابع: “بعد انتهاء شهر رمضان سنعود إلى مطاعمنا، لكن قبل ذلك علينا أن نعمل في وظائف أخرى من أجل أسرنا وأطفالنا”.

وأردف أن “الأسوق الرمضانية في مقديشو تحظى برواج كبير من المواطنين، ما يسمح لكثيرين بالانضمام إلى السوق، ولو بشكل مؤقت”.

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تجمعات إفطار

وبينما يواجه كثيرون البطالة المؤقتة خلال رمضان ببيع منتجات رمضانية، يعتمد آخرون لكسب قوتهم على أعمال أخرى مؤقتة أيضًا لكن في فنادق تنظم حفلات إفطار جماعي من حين إلى آخر.

وتحرص مؤسسات مدنية وحكومية واتحادات وشركات على إقامة تجمعات إفطار لموظفيها في فنادق ومقاهٍ، ما يدفع تلك الفنادق والمقاهي إلى طلب مزيد من العمال لخدمة ضيوف تلك المناسبات.

وقال محمد شيني، إن “مجال الوظائف ضيق جدًا خلال رمضان، وإغلاق المطاعم زاد من نسبة البطالة المؤقتة، وأنا أعتمد على وظائف غير دائمة كاستدعائي من بعض الفنادق للعمل معهم عند إقامة الإفطار الجماعي مقابل مبلغ مالي”.

شيني أردف: “هكذا ندبر أحوالنا خلال رمضان.. علاقاتي مع بعض الفنادق مكنتني من إيجاد وظائف يومية بين حين وآخر، وهذا العمل يوفر مصدر رزق لي ولعائلتي”.

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بطالة مؤقتة

ولا يزال بعض عمال المطاعم يعانون أزمة بطالة مؤقتة خلال رمضان؛ نتيجة عدم توفر فرص عمل تناسبهم على الرغم من محاولاتهم الحصول على عمل يعوض إغلاق المطاعم.

أحد هؤلاء محمد علي قال: “أواجه البطالة المؤقتة منذ بدء رمضان، فرص العمل ليست كثيرة ما يبقينا تحت قيد البطالة”.

وتابع: “نسعى لإيجاد فرص العمل، لكن لم يتحقق شيء حتى الآن، نواصل الجهود لحين الحصول على وظيفة كغيري من عشرات المواطنين الذين كانوا يعملون في المقاهي”.

وفي رمضان تختفي أنشطة تجارية وتظهر أخرى بالصومال، وفي غياب إحصاءات رسمية يقول متابعون إن نسبة البطالة تزداد خلال الشهر الفضيل لقلة عدد ساعات العمل في الأسواق وإغلاق المطاعم الكبيرة.