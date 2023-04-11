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خدمة اليوم.. 4 خطوات للموافقة على دراسة مواد عبر الإنترنت
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خدمة اليوم.. 4 خطوات للموافقة على دراسة مواد عبر الإنترنت

خدمة اليوم.. 4 خطوات للموافقة على دراسة مواد عبر الإنترنت

خدمة اليوم.. 4 خطوات للموافقة على دراسة مواد عبر الإنترنت
١٠:٢١:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم الخطوات للحصول على الموافقة بشأن دراسة مواد عبر الإنترنت.

خطوات الموافقة على دراسة مواد عبر الإنترنت

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن الطالب المبتعث من طلب دراسة بعض المواد في المرحلة الدراسية عبر الإنترنت، بأربعة خطوات:

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الخطوات

1 – ادخل إلى النظام.

2 – سجل الدخول إلى حساب الطالب.

3 – اذهب إلى قائمة الخدمات الدراسية.

4 – اختر خدمة تسجيل مواد عبر الإنترنت.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “19996”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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