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عاجل.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
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عاجل.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

عاجل.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

عاجل.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
٠٩:٤٨:١٩ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي اقتحمت سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وتواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحاته.

منع الشبان من دخول المسجد الأقصى

وكانت قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في القدس أمام المصلين.

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جولات استفزازية في ساحات الأقصى

ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال سطح المصلى القبلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

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اقتحام مخيم جنين

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم جنين بالضفة الغربية، ونفّذت حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، اعتقلت خلالها 5 فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيًا وزوجته بعد مداهمة منزلهما.

ووصلت أعداد مجموعات المستوطنين التي اقتحمت المسجد الأقصى، أمس الإثنين، 23 مجموعة تضم 1531 مستوطنا، بينما اقتحم الأحد الماضي 912 مستوطنا الأقصى، وبلغت حصيلة الاقتحامات باليومين الأخيرين 2449.

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