لزيادة تركيزك أثناء الدراسة.. 10 طرق ذكية للحفظ والمذاكرة في شهر رمضان

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يعاني الكثير من الطلاب من صعوبة المذاكرة في رمضان، وينتابهم القلق والاضطراب وعدم القدرة على تنظيم ساعات اليوم.

ويتأثر الطلاب خلال الصيام ببعض الاضطرابات في النوم نتيجة السهر المتواصل، والشعور بالخمول الناتج عن نقص السوائل في الجسم، إضافة إلى تغير الحالة المزاجية نتيجة الإفراط في تناول الكافيين المتمثل في شرب المنبهات كالقهوة في الأيام العادية.

10 طرق ذكية للحفظ والمذاكرة في رمضان

ويوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي بجامعة عين شمس، أفضل الطرق الذكية للحفظ والمذاكرة خلال شهر رمضان، حتى لا يتراجع مستوى الطلاب الدراسي، أو يتأثر تحصيلهم العلمي. ومن أهم هذه الطرق، وفقًا لـ”مجلة سيدتي”.

متطلبات الدراسة

المذاكرة في شهر رمضان تتطلب بعض الترتيبات التي يجب اتخاذها وهي:

– تنظيم وقتك، ووضع جدول بما تريد إنجازه، والوقت الذي يستغرقه ذلك.

– اختر مكاناً هادئاً يساعدك على التركيز، لا يقاطعك فيه أحد.

– الاستماع لموسيقى هادئة لمساعدتك على التركيز.

– كافئ نفسك عند التزامك بإنجاز ما حددته لنفسك، لتحفز نفسك على القيام بالمزيد من الأعمال.

– خذ فترات استراحة؛ حتى يمكنك استئناف المذاكرة بنشاط.

– اتبع نظاماً غذائياً صحياً؛ فسيمدك بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، وقلل من تناول الأطعمة الدسمة، وتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف والسكريات، مثل الإفطار على تمر. وهناك أطعمة تساعدك على التركيز، مثل: التوت، والمكسرات مفيدة جداً، لكن لا تفرط في تناولها، والحبوب الكاملة.

– التخلص من الأشياء المشتتة للانتباه.

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أفضل وقت للمذاكرة في شهر رمضان

-إن أفضل وقت للمذاكرة في شهر رمضان هو ما بعد الإفطار بساعتين؛ فتركيزك سيكون أعلى في تلك الفترة، ما يمكنك من مذاكرة ما تريد، وإنجاز مهامك الدراسية.

ولا ينصح الدكتور شحاتة بالمذاكرة مباشرة بعد الإفطار، لأنه وقت الهضم، وقد تُصاب بالخمول، خاصة إذا تناولت إفطاراً دسماً وثقيلاً على المعدة؛ ما يجعلها تطلب المساعدة من المخ والأعضاء، فترسل هذه الأعضاء إشارات استجابة، وتتوسع الأوعية الدموية، لضخ مزيد من الدماء؛ حتى تستطيع أن تقوم بعملية الهضم.

البحث عن مكان هادئ أو صامت

يساعدك الصمت على التركيز بشكل أفضل، وإنها حقيقة مفهومة للغاية؛ لذا اختر بيئة خالية من الإلهاء.

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ممارسة التأمل

التأمل طريقة رائعة جداً لتهدئة جسدك. قد يكون الأمر مملاً وصعباً في البداية، ولكنه سرعان ما يصبح عادة، وكلما شعرت بتراجع في تركيزك؛ تأمل قليلاً، فسيقلل من مخاوفك ويساعدك على الاستمرار في التركيز.

ممارسة ألعاب وتمارين التركيز

هذه طريقة رائعة وسريعة للمذاكرة في شهر رمضان لتحسين تركيزك وعندما تتعب من المذاكرة، يمكنك العمل على تركيزك عن طريق القيام ببعض تمارين التحديق.

تحديد أوقات المذاكرة في رمضان

قم بتخطيط يومك في رمضان وخصص أوقاتاً محددة للمذاكرة كل يوم، ويفضل أن تكون فترات المذاكرة في شهر رمضان موزعة على مدار اليوم، ولاحظ أنه ليس من الضروري أن تذاكر لساعات طويلة لتحقيق الفائدة، المهم هو التركيز والاستمرارية.

وبالنسبة لمعظم الطلاب فإن 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم هي فترة كافية تماماً.

وإذا كنت غير معتاد على المذاكرة بانتظام؛ فيمكنك البدء بساعة واحدة أو اثنتين، ولا تقلق؛ فبعد أن تنهي فترة المذاكرة المحددة يمكنك دائماً أن تستمر في المذاكرة إذا شعرت بالرغبة في ذلك.

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وضع خطة وأهداف لكل فترة تذاكر فيها

قم بوضع خطة واضحة وأهداف لمذاكرتك قبل أن تبدأ، فمثلاً اختر سؤالاً محدداً، واجعل هدفك أن تكون قادراً على الإجابة عن هذا السؤال بوضوح بعد نصف ساعة من المذاكرة.

إن غياب الأهداف يسهل إضاعة الوقت، وعندما تنتهي من المذاكرة فلا تنسَ أن تحاول الإجابة عن السؤال فعلاً وبشكل مكتوب؛ فمحاولة استرجاع المحتوى ستنبه المخ إلى أهميته وستساعده على تذكره في ما بعد.

احصل على كفايتك من النوم

إن أردت أن تذاكر بكفاءة؛ فلا غنى عن النوم، فالنوم هو الوقت الذي يقوم فيه المخ ببناء الذكريات وتنظيم ما تعلمته خلال اليوم.

وإذا وجدت صعوبة في الحصول على ما يكفيك من النوم في أثناء الليل وسط زحام الأنشطة المختلفة؛ فلا مانع من النوم لفترة إضافية في فترة الظهيرة في أثناء الصيام، المهم أن تستيقظ مرتاحاً وقادراً على التركيز والتحصيل.

لا تفوِّت وجبة السحور

يحتاج المخ إلى كمية كبيرة من الطاقة للقيام بوظائفه؛ فمن دون الطاقة اللازمة لن يكون مخك قادراً على التركيز والتحصيل.

ومن المهم للمذاكرة في شهر رمضان أن تتناول وجبة السحور، ويفضل أن تحتوي هذه الوجبة على البروتينات والكربوهيدرات المركبة مثل البيض والجبن والفول والزبادي والفاكهة، خاصة التفاح.

وهذه الأطعمة يقوم الجسم بهضمها ببطء، ما يمد جسمك بالطاقة لفترة أطول على مدار اليوم.

اعتدل في تناول وجبة الإفطار

من الأفضل أن يكون تناول الطعام بعد الإفطار باعتدال وعلى فترات؛ حتى تحتفظ بقدرتك على التحصيل في فترة المساء.

والإفراط في تناول طعام الإفطار يؤدي إلى توجيه الجسم لجزء كبير من طاقته لعملية الهضم؛ ما يقلل من قدرتك على التركيز لعدة ساعات بعد تناول الطعام.