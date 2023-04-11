أكبر أزمة إنسانية في العالم.. أفغانستان تواجه خطر المجاعة

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنها بحاجة ماسة إلى 800 مليون دولار أمريكي لمساعدة أفغانستان، على تخطي خطر المجاعة الذي يعصف بها لأول مرة منذ نحو ربع قرن.

800 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة

وقالت المنظمة في بيان، أمس الاثنين: “يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 800 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة، لمواصلة تقديم المساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء أفغانستان”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضافت أن “الجوع الكارثي يقرع أبواب أفغانستان”.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم استمرار الدعم الإنساني “سيحتاج مئات الآلاف من الأفغان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة”.

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تحذيرات من الظروف الشبيهة بالجفاف

وحذرت المنظمة الأممية من مخاطر الظروف الشبيهة بالجفاف التي تعاني منها أفغانستان للعام الثالث على التوالي، والتي ترافقها مشكلات أخرى متعلقة بالأزمة الاقتصادية، والكوارث الطبيعية.

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نقص شديد في التمويل

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن عملياتها في أفغانستان لا تزال تعاني من نقص شديد في التمويل.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للوكالة، فإن “إجمالي متطلبات التمويل الفورية” لمعالجة الفجوات الحرجة للأشهر الثلاثة المقبلة في أفغانستان هو 717.4 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أن عملياتها في أفغانستان هي “الأقل تمويلا” على مستوى العالم، على الرغم من كونها أكبر أزمة إنسانية في العالم.

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