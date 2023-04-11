أول شاحنة كهربائية بالكامل.. أبرز 8 مركبات جديدة في معرض نيويورك الدولي 2023 (صور)

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شهد معرض نيويورك الدولي للسيارات لعام 2023 عرض العديد من السيارات الجديدة كلياً، بعد توقف المعرض بسبب كورونا في عام 2021.

واشتمل المعرض على العديد من السيارات الجديدة كلياً للمرة الأولى وبعض الطرازات التي قدمت للمرة الأولى في الولايات المتحدة بعد الكشف عنها في الفترة الماضية.

أبرز 8 سيارات في معرض نيويورك 2023

وفيما يلي أبرز 8 سيارات تم عرضها في معرض نيويورك الدولي للسيارات لعام 2023، وفقًا لـ”المربع.نت”

كيا EV9 موديل 2024

كشفت كيا عن مواصفات EV9 الكهربائية الجديدة كلياً منذ أيام قبل بداية المعرض بالفعل.

وقدمت كيا EV9 بنسخة قياسية بمحرك كهربائية وحيد بقوة 215 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر.

بطارية بقوة 201 حصان والتي توفر مدى حركة يصل إلى 541 كيلومتر للشحنة الواحدة.

وتأتي الفئة النسخة الأقوى بزوج من المحركات الكهربائية بنظام الدفع الكلي للعجلات بقوة إجمالية 380 حصان و 600 نيوتن متر من عزم الدوران.

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جينيسيس GV80 كوبيه الاختبارية

اكتفت العلامة الكورية الفاخرة بالكشف عن النسخة الاختبارية مع بعض المواصفات الأساسية.

تحتوي التجهيزات الرياضية على أربع مقاعد في الداخلية يتم تصنيعهم من ألياف الكاربون خفيفة الوزن مع جلد النابا الفاخر.

سوف تكشف جينيسيس عن المواصفات التفصيلية للنسخة الإنتاجية من GV80 كوبيه الجديدة كلياً خلال الأسابيع القادمة.

هيونداي كونا موديل 2024

قدمت هيونداي إصدار كونا N-LINE الرياضي مع النسخة الكهربائية بالكامل من كونا 2024.

تتميز هيونداي كونا 2024 بالمزيد من المساحات الداخلية للركاب، مع محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، أو بمحرك بسعة 1.6 لتر تربو أكثر قوة.

سوف تقدم كونا الكهربائية بمحرك كهربائي بقوة 214 حصان مع مدى حركة يتجاوز 420 كيلومتر للشحنة الواحدة.

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رام Rev 1500 الكهربائية بالكامل

كشفت رام عن أول شاحنة كهربائية بالكامل للعلامة الأمريكية.

سوف تحصل على بطارية عملاقة بسعة 229 كيلووات في الساعة لتوفر مدى حركة يصل إلى 805 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

وتعتبر البطارية من أكبر البطاريات المقدمة في أي مركبة كهربائية بالأسواق سواء كانت شاحنة أو سيارة عادية

سوف تأتي النسخة الأولى ببطارية بسعة 168 كيلووات في الساعة مع مدى حركة يصل إلى 563 كيلومتر للشحنة الواحدة.

زوج من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 663 حصان و840 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 4.4 ثانية.

هيونداي ايونيك 5 إصدار ديزني 100

تتميز هذه السيارة بالعديد من اللمسات الخاصة مع طلاء ذهبي غير لامع، ومصابيح أمامية خلفية تظهر رسومات الألعاب النارية من شركة ديزني

عجلات رياضية جديدة مستوحاة من ميكي ماوس، مع نظام معلومات ترفيهية داخلي جديد.

تعد هذه أول سيارة في العالم تحصل على حقوق استخدام شخصيات ديزني الشهيرة في تصميمها.

تشير هيونداي إلى إطلاق نسخة إنتاجية من ايونيك 5 ديزني 100 في وقت لاحق من هذا العام.

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فولكس واجن أطلس إصدار Peak موديل 2024

يتميز هذا الإصدار بالعديد من اللمسات الخارجية المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة مع عجلات رياضية بقياس 18 إنش وإطارات لكافة التضاريس.

نشاهد في داخلية أطلس بيك المزيد من اللمسات الرياضية مثل الخطوط التطريزية باللون البرتقالي.

جيب رانجلر موديل 2024

حصلت رانجلر 2024 على شبك أمامي أصغر حجماً مع ونش أمامي جديد بقدرة على سحب 3.6 طن.

عجلات رياضية جديدة بقياسات تتراوح بين 17 و20 إنش مع إطارات رياضية بقياس يصل إلى 35 إنش.

شاشة لمسية جديدة بقياس 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

تحديث تصميم لوحة القيادة بإلغاء فتحات التكيف الدائرية في منتصف لوحة القيادة ووضع فتحات جديدة مستطيلة أسفل الشاشة الجديدة.

حصولها على أكثر من 85 نظام سلامة ومساعدة للسائق.

سوبارو كروس تريك وايلدرنيس موديل 2024

تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 182 حصان وعزم دوران 239 نيوتن متر.

نظام دفع رباعي جديد وناقل حركة CVT محسن لتوفر قدرة سحب قصوى تصل إلى 1.58 طنش

تحتوي على مصدات خارجية جديدة، وأقواس عجلات جانبية أكبر حجماً ومصابيح ضباب LED جديدة، وإطارات للطرق الوعرة مع خلوص أرضي يبلغ 9.3 إنش.

مقاعد من الجلد المقاوم للماء والأتربة مع شعارات وايلدرنيس.

تحتوي على العديد من التجهيزات الأخرى للطرق الوعرة، وتقدم بسعر يبدأ من 33.290 دولار (125 ألف ريال) في الولايات المتحدة.