عمره ثلاثة قرون.. بيع وعاء خزف صيني بـ25 مليون دولار

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قطعة تاريخية نادرة عبارة بيع وعاء خزفي صيني، يبلغ قطره نحو 11 سنتيمترا، بيعت بأكثر من 25 مليون دولار في مزاد نظمته دار “سوذبيز” في هونج كونج، وفق “سي أن أن”.

وعاء مهم للغاية

ووصفت دار المزادات، السبت الماضي، الوعاء بأنه “مهم للغاية”، مشيرة إلى أن معظم النماذج الأخرى المتبقية محفوظة الآن في متحف القصر في تايوان.

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وعاء الخزف عمره ثلاثة قرون

وهذه التحفة ضمن مجموعة نادرة من قطع الخزف، التي صنعت في بكين خلال القرن الـ18 أثناء عهد إمبراطور يونغ تشنغ، الذي حكم الصين من عام 1722 إلى عام 1735.

ويصور الوعاء، الذي بلغت قيمته 25.3 مليون دولار في المزاد، طائران من السنونو وشجرة مشمش مزهرة وشجرة صفصاف.

ويحتوي على مقتطفات من قصيدة يعتقد أن الإمبراطور وانلي، من سلالة مينغ التي حكمت الصين قبل تشينغ، قد أمر بها.

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الطيور والزهور

وقالت خبيرة الخزف، ريجينا كراهل، إن الزخارف التي تظهر الطيور والزهور كانت شائعة في فترة يونغ تشنغن.

وأشارت إلى أن هذا الوعاء كان ضمن العناصر التي تمثل “ذروة الرسم على الخزف”.

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قصة وعاء الخزف

وكان الوعاء ضمن وعائين جمعهما تاجر في شنغهاي أواخر القرن التاسع عشر، ثم بيع كل منهما في عام 1929 مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 9400 دولار بحسابات اليوم).

وقالت دار المزادات إن الوعاء الآخر محتجز الآن بالمتحف البريطاني في لندن.

وتم بيع الوعاء الثاني عدة مرات خلال العقود الماضية، وكان قد بيع بمبلغ 19.3 مليون دولار في 2006 لصالح سيدة الأعمال، أليس تشينغ.