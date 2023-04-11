عاجل.. خروج قطار و11 عربة عن مسارها في ولاية ألاباما الأمريكية 

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خرجت 11 عربة والقاطرة الرئيسة عن القضبان في ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، وذلك إثر حادث تدحرج القاطرة على جانبها وسكب وقود الديزل وزيت المحرك.

وأفادت إدارة شرطة جاسبر، حسبما نقلت “سبوتنيك” الروسية، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل “نورفولك ساوثرن”، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.

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خروج القاطرة الرئيسية و11 عربة عن مسارها

وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسة خرجت عن القضبان.

وأضافت الشرطة، أن اثنين من أفراد الطاقم المصابين حوصرا لفترة وجيزة في غرفة المحرك، وقد نقلا إلى المستشفى، وعولجا وغادرا.

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لا خطورة على المواطنين

وقال بيان من “نورفولك ساوثرن” الليلة الماضية إن الخروج عن المسار لم يتضمن مواد خطرة، ولا يوجد خطر على المجتمع المحيط، فيما أكدت الشركة أنه “لا توجد أي تقارير عن وضع خطير على المواطنين”، وتابع البيان: “تم نقل أفراد طاقمنا الاثنين إلى المستشفى وتم إطلاق سراحهما منذ ذلك الحين”.

وخروج القطارات عن مسارها بات أمرًا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام.

وكان قطار آخر تابع لـ “نورفولك ساوثرن” قد خرج عن مساره الشهر الماضي بالقرب من قرية شرق فلسطين بولاية أوهايو، وتسبب في تسرب مواد كيميائية خطرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: “نحن ننظر في كل هذه الحوادث، وسنكشف كيف يمكننا أن نصبح خط سكة حديد أكثر أمانا”.

وأكد على أن “السلامة لا تزال الأولوية رقم 1 بالنسبة لنا، وسنتأكد من ذلك”.

ووفقًا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.

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