فضل العشر الأواخر من رمضان.. وماذا ينبغي للمسلم فيها وكيف يحيي لياليها؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وماذا ينبغي للمسلم فعله فيها؟

فضل ليلة القدر

وقال الشيخ الخثلان “بغروب شمس اليوم تدخل العشر الأواخر من رمضان، هذا الموسم العظيم وهذه الليالي المباركة التي هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، هذه الليالي المباركة التي فيها ليله هي خير من ألف شهر، ففيها ليله القدر خير من ألف شهر”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان :”ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العشر المباركة، فكان إذا دخلت هذه العشر اعتكف في مسجده وانقطع عن الناس وعن الدنيا وتفرع للعبادة مع أنه عليه الصلاة والسلام هو مفتي الأنام وهو الموجه وهو قائد الدولة الإسلامية وهو كل شيء بالنسبة للصحابة”.

ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر المباركة انقطع عن الناس وانقطع عن الدنيا وبقي في مسجده واعتكف اغتناما لهذا الوقت الثمين، هذا الوقت النفيس هذا الوقت الذي لا يعوض بثمن.

وأضاف الشيخ الخثلان :”فأقول للأخوة والأخوات ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نحرص على هذه الليالي الفاضلة ففيها ليله من وافقها فقد وفق لخير عظيم، من وفق لهذه الليلة ومن وافقها ووفق فيها فقد وفق لخير عظيم”.

الملائكة تنزل على الأرض

وقال “ليله القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة العظيمة الشريفة المهيبة التي انزل الله تعالى في شانها قرآنا بل سورة كاملة، إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن في ليله القدر، وما أدراك ما ليله القدر”، عندما يقول رب العالمين وما أدراك ما ليله القدر، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم والتهويل، ما أدراك ما ليلة القدر ليلة عظيمه، ثم قال جل وعلا ليله القدر خير من ألف شهر، ألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر ومع ذلك العمل في هذه الليلة ليس مساويا بل خير منها، خير من العمل في ألف شهر”.

وواصل الشيخ الخثلان بقوله “ومباركة هذه الليلة تنزل الملائكة، الملائكة تنزل على الأرض لترى عباده المؤمنين بمن فيهم أعظم الملائكة الروح جبريل عليه السلام، تَنَزَّلُ الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، تمتد إلى طلوع الفجر.

وقال الشيخ الخثلان “ليلة القدر في هذه العشر المباركة؛ لذلك على المسلم أن يجتهد في جميع ليالي هذه العشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله”.

وتابع “لهذا ينبغي إحياء هذه الليالي المباركة بالعبادة، وأعظم ما تُحيا به الصلاة، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحيي هذه الليالي المباركة بالصلاة، حتى أنه قام بعض الليالي بالصحابة، وقام بهم ليله 27 حتى كاد أن يفوتهم السحور”.

هدي النبي في العشر الأواخر

وواصل الشيخ الخثلان قائلاً: “من أعظم ما يجتهد به قيام هذه الليالي؛ لأنه إذا قام هذه الليالي سيكون قد قام ليله القدر، قد قال عليه الصلاة والسلام: “من قام ليله القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وختم الشيخ الخثلان موضحا كيفية قيام الليل في هذه العشر بقوله :

-صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، وليس هناك عدد محدود.

– لك أن تصلي ما شئت، مثنى مثنى ثم تختتم بواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام.

– ولك أن تفرقها تجعل في أول الليل صلاة وفي آخر الليل صلاة، وهذا هو الأرفق بمعظم الناس وهذا الذي عليه أكثر عمل المسلمين اليوم والأمر في هذا واسع، ولكن ينبغي أن يحصل إحياء الليل”.

اقرأ أيضا:

دعاء ليلة القدر.. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”