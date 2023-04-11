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توقعات الطقس: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق

توقعات الطقس: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق

توقعات الطقس: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
٠٦:٢٤:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية و الجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية.

وتتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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الكلمات الدلالية:
أمطار برد سيول طقس المملكة

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