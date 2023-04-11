الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. خروج قطار و11 عربة عن مسارها في ولاية ألاباما الأمريكية 
جرائم السطو الإلكتروني تكلف الكويت 50 مليون دينار
فضل العشر الأواخر من رمضان.. وماذا ينبغي للمسلم فيها وكيف يحيي لياليها؟
توقعات الطقس: أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
“تحول الليل إلى نهار والعكس”.. كيف نقضي على هذه الظاهرة في رمضان؟
خلال دقيقة.. زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

جرائم السطو الإلكتروني تكلف الكويت 50 مليون دينار

جرائم السطو الإلكتروني تكلف الكويت 50 مليون دينار

جرائم السطو الإلكتروني تكلف الكويت 50 مليون دينار
٠٦:٢٧:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

خسر ضحايا جرائم السطو الإلكتروني في الكويت نحو 50 مليون دينار خلال آخر 15 شهراً، منها 38 مليوناً طيلة العام الماضي 2022، و12 مليوناً منذ بداية العام الجاري 2023.

20 ألف شخص

وحسب مصدر أمني، فإن نحو 20 ألف شخص بين كويتيين ومقيمين وقعوا ضحية لعصابات الجرائم الإلكترونية خلال الـ15 شهراً الأخيرة، وكان غالبية الضحايا من كبار السن عديمي الخبرة الكافية تكنولوجيًا.

وتستهدف الجرائم الإلكترونية إلحاق الضرر بالبنية التحتية الإلكترونية، عبر تعطيل الأنظمة الرقمية أو سرقة بيانات المؤسسات العامة والخاصة، حسب “الإمارات اليوم”.

اقرأ أيضا:

4 أخطاء تسهل الهجمات الإلكترونية والسطو على المعلومات

تحديات كبيرة

وأشار المصدر إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت تواجه تحدياً كبيراً في التوعية لحماية الخصوصية، لاسيما بعد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لهذا المجال.

وشدد على ضرورة التسلح بالوعي المعلوماتي والتكنولوجي لتجنب الوقوع في شرك عصابات السطو الإلكتروني التي باتت تشكل خطراً يهدد أمن الأفراد والمؤسسات.

وحذر المصدر الأمني الكويتي من خطورة تحميل برامج التحكم عن بعد في الهواتف الذكية دون علم بكيفية استخدامها، إذ إن الاستخدام السيئ لها يمكن أي شخص من الاطلاع الكامل على محتوى هاتفك النقال عن بعد.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت التطبيقات الذكية الذكاء الاصطناعي الكويت جرائم السطو الإلكتروني

مواد ذات صلة

المزيد
هواتف المستقبل القريب الذكية.. ستصبح خفية

هواتف المستقبل القريب الذكية.. ستصبح خفية

٠١:٢٩ م، الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠١٥
«أبل» في المحاكم بسبب كذبها على مستخدمي «آيفون»

«أبل» في المحاكم بسبب كذبها على مستخدمي «آيفون»

٠٥:٤٦ م، الأحد، ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
اختراق حساب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تويتر»

اختراق حساب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تويتر»

٠١:٢٣ ص، السبت، ٣١ أغسطس ٢٠١٩
تطبيق اختصارات الكتابة OftenType متاح عبر متجر آبل بدولار واحد فقط

تطبيق اختصارات الكتابة OftenType متاح عبر متجر آبل بدولار واحد فقط

٠٩:٥٣ م، الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *