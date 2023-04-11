جرائم السطو الإلكتروني تكلف الكويت 50 مليون دينار

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خسر ضحايا جرائم السطو الإلكتروني في الكويت نحو 50 مليون دينار خلال آخر 15 شهراً، منها 38 مليوناً طيلة العام الماضي 2022، و12 مليوناً منذ بداية العام الجاري 2023.

20 ألف شخص

وحسب مصدر أمني، فإن نحو 20 ألف شخص بين كويتيين ومقيمين وقعوا ضحية لعصابات الجرائم الإلكترونية خلال الـ15 شهراً الأخيرة، وكان غالبية الضحايا من كبار السن عديمي الخبرة الكافية تكنولوجيًا.

وتستهدف الجرائم الإلكترونية إلحاق الضرر بالبنية التحتية الإلكترونية، عبر تعطيل الأنظمة الرقمية أو سرقة بيانات المؤسسات العامة والخاصة، حسب “الإمارات اليوم”.

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تحديات كبيرة

وأشار المصدر إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت تواجه تحدياً كبيراً في التوعية لحماية الخصوصية، لاسيما بعد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لهذا المجال.

وشدد على ضرورة التسلح بالوعي المعلوماتي والتكنولوجي لتجنب الوقوع في شرك عصابات السطو الإلكتروني التي باتت تشكل خطراً يهدد أمن الأفراد والمؤسسات.

وحذر المصدر الأمني الكويتي من خطورة تحميل برامج التحكم عن بعد في الهواتف الذكية دون علم بكيفية استخدامها، إذ إن الاستخدام السيئ لها يمكن أي شخص من الاطلاع الكامل على محتوى هاتفك النقال عن بعد.