“تحول الليل إلى نهار والعكس”.. كيف نقضي على هذه الظاهرة في رمضان؟

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في حين يسعى المسلمون لاغتنام الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، أجاب الكاتب والباحث عن تساؤل يقول: هل شهر رمضان شهر عمل ونشاط، أم شهر خمول وكسل؟

العمل في نهار رمضان

وقال الخضري إن: هذا الشهر الكريم، لا يكون ذا أثر فعلي علينا ما لم نكن نعمل في النهار، ونقضي وقتاً جيداً في العمل حتى يكون للصيام مفعوله وأثره الإيجابي على الصائم، حسب “الرياض”.

فائدة الصيام

وشرح أن النوم والخمول لا يمكن لهما أن يحققان الهدف المرجو، فالنائم طوال النهار حرم نفسه من فائدة الصيام، وركن للكسل وحرم الإنتاج والفائدة المرجوة من الوقت الذي يمكن استغلاله بصورة كبيرة خلال هذا الشهر.

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تذبذب النوم

وتابع الكاتب: المشكلة التي نعانيها وتعانيها شعوب عربية وإسلامية معنا هي تحول النهار إلى ليل وتحول الليل إلى نهار خلال هذا الشهر الكريم”.

واعتبر الخضري أن هذه المشكلة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن الموظفين وطلاب المدارس وكافة الذين لديهم أعمال في نهار رمضان يواجهون مشكلة تذبذب النوم وقلته، والشعور بالصداع وعدم التركيز بسبب ذلك، حيث إن طبيعة الجسم بيولوجياً تحتاج إلى النوم في الليل، ولو عدداً قليلاً من الساعات.

ورأى أن النوم من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة الرابعة حيث وقت السحور، يكفي الإنسان، لكي يكون أكثر نشاطاً وحيوية باقي اليوم، ومن ثم يمكن أن يرتاح الشخص لمدة ساعة قبل الفطور.