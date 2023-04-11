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بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد وبرق جنوب تبوك
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بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد وبرق جنوب تبوك

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد وبرق جنوب تبوك

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد وبرق جنوب تبوك
٠٥:٥٣:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وبرد وبروق شديدة بأحياء جنوب تبوك.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار تبوك البرد البرق تبوك

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