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“كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. طرق بسيطة لتفادي هدر الطعام في الشهر المبارك 
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“كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. طرق بسيطة لتفادي هدر الطعام في الشهر المبارك 

“كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. طرق بسيطة لتفادي هدر الطعام في الشهر المبارك 

“كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. طرق بسيطة لتفادي هدر الطعام في الشهر المبارك 
٠٥:٥٥:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد إهدار الطعام أزمة يواجهها العالم، ويسعى للقضاء عليها،  من الأهمية بمكان، الحد من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الجانب، وجهت العديد من الهيئات والجهات والمواقع الإلكترونية المتخصصة، نصائح للأسر، لكيفية تجنب هدر الطعام، منها:

1- تحديد المشتريات 

تحضير قائمة بالمُشتريات الضروريّة فقط، قبل الذهاب للتسوق، وأخذ مبلغ مالي محدد يكفي لشراء السلع المجموعة بالقائمة.

2- تاريخ صلاحية المنتجات

الانتباه لتاريخ صلاحية الأطعمة قبل استخدامها، واستخدام الأطعمة التي اقترب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء أولا، لتلافي نسيانها وعدم الاستفادة منها.

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3- التخزين السليم

تخزين الأطعمة بطريقة سليمة لتلافي تعرّضها للفساد والتلف.

4- عدم الإسراف

تحضير كمية طعام تكفي عدد أفراد الأسرة فقط، وتجنّب الإسراف أو إضافة أي طبق زائد لا حاجة له.

5- استخدام الفائض

يمكن استخدام الطعام الفائض في تحضير وجبات جديدة، مثلا: يمكن الاستفادة من الدجاج البائت في تحضير فتّة أو سمبوسة.

6- التبرع بالطعام

يمكن التبرع بالطعام الزائد لبنوك الطعام أو للجمعيات والمحتاجين وتجنب إهدار أي طعام فائض عن الحاجة.

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