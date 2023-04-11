الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
خلال دقيقة.. زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية
“كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.. طرق بسيطة لتفادي هدر الطعام في الشهر المبارك 
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد وبرق جنوب تبوك
تابع لمقهى شهير.. أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات
فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كيفية إنشاء كلمة مرور لا يمكن اختراقها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال دقيقة.. زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية

خلال دقيقة.. زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية

خلال دقيقة.. زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية
٠٦:٠٤:٣٢ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.6 و5 درجات على مقياس ريختر، الجزء الجنوبي من جزيرة بالي الإندونيسية.

توقيت الزلزالين

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، وقع الزلزالان ما بين الساعة 07:36 – 07:37 على التوالي ( 03:36 – 03:37 بتوقيت موسكو)، على بعد 86 كلم جنوب مدينة دينباسار.

موقع الزلزالين

وأوضحت الوكالة عبر “تويتر” أن الزلزالين وقعا في البحر على عمق يتراوح ما بين 10 و13 كلم على التوالي.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، واستبعدت الوكالة احتمال وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزالين.

اقرأ أيضا:

زلزال بقوة 6 درجات يضرب المياه قبالة بابوا غينيا الجديدة

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا زلزال زلزال إندونيسيا

مواد ذات صلة

المزيد
أمطار متوقعة على السواحل الغربية الأسبوع المقبل

أمطار متوقعة على السواحل الغربية الأسبوع المقبل

٠٢:٠٧ ص، الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥
بالإنفوجراف.. 5 مواصفات لاختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك

بالإنفوجراف.. 5 مواصفات لاختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك

٠٩:١٢ ص، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
وفاة قائد مركبة جراء سقوطها من جبل طلان في «جازان»

وفاة قائد مركبة جراء سقوطها من جبل طلان في «جازان»

٠٦:٤٧ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٦
«داعش» يسيطر على مدينة «‫‏تدمر» السورية

«داعش» يسيطر على مدينة «‫‏تدمر» السورية

١٠:٢١ م، الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *