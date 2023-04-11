خلال دقيقة.. زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.6 و5 درجات على مقياس ريختر، الجزء الجنوبي من جزيرة بالي الإندونيسية.

توقيت الزلزالين

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، وقع الزلزالان ما بين الساعة 07:36 – 07:37 على التوالي ( 03:36 – 03:37 بتوقيت موسكو)، على بعد 86 كلم جنوب مدينة دينباسار.

موقع الزلزالين

وأوضحت الوكالة عبر “تويتر” أن الزلزالين وقعا في البحر على عمق يتراوح ما بين 10 و13 كلم على التوالي.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، واستبعدت الوكالة احتمال وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزالين.

اقرأ أيضا:

زلزال بقوة 6 درجات يضرب المياه قبالة بابوا غينيا الجديدة