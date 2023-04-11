فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية

تواصل – فريق التحرير:

كشف بحث حديث عن حركة “فرار جماعي” لأغنياء العالم من النرويج، التي تعد واحدة من أغنى بلاد العالم، بعد أن رفعت حكومة يسار الوسط ضرائب الثروة إلى 1.1 بالمئة.

هجرة عشرات الأغنياء

وتفصيلا، شهد عام 2022 مغادرة عدد قياسي لأغنياء العالم في النرويج، حيث ترك البلاد أكثر من 30 ثريا، وفقا لبحث أجرته صحيفة “داغينس نارينغسليف”.

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وقالت الصحيفة إن هذا الرقم يتجاوز العدد الإجمالي لفاحشي الثراء الذين غادروا النرويج، على مدار الـ13 عاما التي سبقت 2022.

توقعات بهجرة المزيد

ومن المتوقع أن يهجر المزيد من الأثرياء النرويج خلال العام الجاري بعد زيادة في ضريبة الثروة خلال نوفمبر الماضي، الأمر الذي يضيع على الحكومة جني عشرات الملايين من الدولارات.

وقبل نحو 5 أشهر، رفعت حكومة أوسلو الحد الأقصى لنسبة ضريبة الثروة إلى 1.1 بالمئة.

وحسب تقديرات “داغينس نارينغسليف”، فإن إجمالي ثروة الأغنياء الذين تركوا النرويج مؤخرا تزيد على 600 مليار كرونة، أي نحو 57 مليار دولار.

سويسرا تستقبل الأغنياء

ووفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإن عددا كبيرا من أثرياء النرويج المغادرين انتقلوا إلى سويسرا، حيث تقل الضرائب بكثير.

من جهته، شبه الأستاذ الفخري في كلية الأعمال النرويجية أولي جيمس أونستاد تأثير هجرة الأثرياء من النرويج بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال: “جاء تدفق رجال الأعمال إلى الخارج بمثابة صدمة. بعض السياسيين يلومون الأثرياء الذين يرحلون، لكنني أعتقد أن العديد من الناس العاديين ببساطة لا يحبون مغادرة أفضل مستثمرينا”.

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