الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كيفية إنشاء كلمة مرور لا يمكن اختراقها
دعاء ليلة القدر.. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”
الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثلاثين لأمراء المناطق
ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي
شاهد.. بردية غير مسبوقة غرب نجران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية

فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية

فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية
٠٥:١٩:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف بحث حديث عن حركة “فرار جماعي” لأغنياء العالم من النرويج، التي تعد واحدة من أغنى بلاد العالم، بعد أن رفعت حكومة يسار الوسط ضرائب الثروة إلى 1.1 بالمئة.

هجرة عشرات الأغنياء

وتفصيلا، شهد عام 2022 مغادرة عدد قياسي لأغنياء العالم في النرويج، حيث ترك البلاد أكثر من 30 ثريا، وفقا لبحث أجرته صحيفة “داغينس نارينغسليف”.

اقرأ أيضا:

انخفاض ثروة أغنياء العالم بمقدار 10 تريليونات دولار

وقالت الصحيفة إن هذا الرقم يتجاوز العدد الإجمالي لفاحشي الثراء الذين غادروا النرويج، على مدار الـ13 عاما التي سبقت 2022.

توقعات بهجرة المزيد

ومن المتوقع أن يهجر المزيد من الأثرياء النرويج خلال العام الجاري بعد زيادة في ضريبة الثروة خلال نوفمبر الماضي، الأمر الذي يضيع على الحكومة جني عشرات الملايين من الدولارات.

وقبل نحو 5 أشهر، رفعت حكومة أوسلو الحد الأقصى لنسبة ضريبة الثروة إلى 1.1 بالمئة.

وحسب تقديرات “داغينس نارينغسليف”، فإن إجمالي ثروة الأغنياء الذين تركوا النرويج مؤخرا تزيد على 600 مليار كرونة، أي نحو 57 مليار دولار.

سويسرا تستقبل الأغنياء

ووفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإن عددا كبيرا من أثرياء النرويج المغادرين انتقلوا إلى سويسرا، حيث تقل الضرائب بكثير.

من جهته، شبه الأستاذ الفخري في كلية الأعمال النرويجية أولي جيمس أونستاد تأثير هجرة الأثرياء من النرويج بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال: “جاء تدفق رجال الأعمال إلى الخارج بمثابة صدمة. بعض السياسيين يلومون الأثرياء الذين يرحلون، لكنني أعتقد أن العديد من الناس العاديين ببساطة لا يحبون مغادرة أفضل مستثمرينا”.

اقرأ أيضا:

5 عائلات عربية في قائمة فوربس لأغنياء العالم.. تعرف على حجم ثروتهم

الكلمات الدلالية:
أغنياء العالم أوروبا النرويج سويسرا هجرة الأغنياء

مواد ذات صلة

المزيد
أنتم اللصوص.. لافروف يرد على صحفي أوكراني اتهمه بالسرقة

أنتم اللصوص.. لافروف يرد على صحفي أوكراني اتهمه بالسرقة

٠٥:٥٧ م، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
صوت أمريكا: السعودية تتحرك بقوة لمنع هيمنة إيران على الخليج والشرق الأوسط

صوت أمريكا: السعودية تتحرك بقوة لمنع هيمنة إيران على الخليج والشرق الأوسط

١٢:٣٥ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١٦
أمير الشرقية: منفذو جريمة الأحساء فئة شريرة لا تراعي حقوق الله والوطن (فيديو)

أمير الشرقية: منفذو جريمة الأحساء فئة شريرة لا تراعي حقوق الله والوطن (فيديو)

١١:٠٤ ص، الأحد، ٣١ يناير ٢٠١٦
اليمن.. الجيش المصري يهدد بالتدخل في حال أغلق الحوثيون مضيق باب المندب

اليمن.. الجيش المصري يهدد بالتدخل في حال أغلق الحوثيون مضيق باب المندب

٠٧:١٩ م، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *