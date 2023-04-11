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تابع لمقهى شهير.. أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات
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تابع لمقهى شهير.. أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات

تابع لمقهى شهير.. أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات

تابع لمقهى شهير.. أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات
٠٥:٢٨:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة جدة، إغلاق معمل مخبوزات وحلويات، تابع لمقهى شهير بمنطقة الرويس، كما عثرت على كميات كبيرة من المواد الغذائية.

أمانة جدة تغلق معمل مخبوزات وحلويات

مواد غذائية غير صالحة 

وأوضحت الأمانة أن المعمل يستمر في العمل بدون رخص نظامية، كما أنه يحتوى على العديد من المواد الغذائية المتنوعة بكميات كبيرة، منها منتهية الصلاحية.

وتضمنت المخالفات وجود مواد غذائية معاد استخدامها، ومخزنة بطرق غير صحية أو سليمة.

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موقع بحي الشرفية

وفي وقت سابق، من يناير الماضي، ضبطت أمانة جدة، موقع حلويات شهير بحي الشرفية، يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلوم مكان تحضيرها.

مخالفة الاشتراطات الصحية

وقررت الأمانة إغلاق الموقع، وإتلاف كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بسبب مخالفات الاشتراطات الصحية، حسب “عكاظ”.

 

ووثق مقطع فيديو موقع تحضير الحلويات والآيس كريم، دون مراعات نظافة المكان، وباستخدام مواد غذائية غير معروف صلاحيتها، إضافة لوجود صراصير وسوء تخزين واستخدام جوالين الكلوركس في خلط المواد الغذائية.

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أخبار السعودية اليوم أمانة جدة إغلاق معمل حلويات مخالفة الاشتراطات الصحية معمل مخبوزات وحلويات مواد غذائية منتهية الصلاحية

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