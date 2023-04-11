الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فرار جماعي لأغنياء العالم من دولة أوروبية
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كيفية إنشاء كلمة مرور لا يمكن اختراقها
دعاء ليلة القدر.. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”
الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثلاثين لأمراء المناطق
ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي
شاهد.. بردية غير مسبوقة غرب نجران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دعاء ليلة القدر.. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”

دعاء ليلة القدر.. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”

دعاء ليلة القدر.. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”
٠٥:٠٦:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ليلة القدر هي أفضل الليالي، وقد أنزل الله فيها القرآن، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.. متفق على صحته.

الصلاة والذكر 

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله- إن قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير.

العشر الأواخر

وقد أخبر النبي ﷺ أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر.

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائمًا، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في غيرها.

اقرأ أيضا:

خطيب المسجد النبوي: جزاء قيام ليلة القدر مغفرة الذنوب كلها.. هي تاج الشهر الفضيل

دعاء ليلة القدر

وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبيﷺ فقالت: يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

وقد كان النبي ﷺ يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي ﷺ: يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وقالت: كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشدَّ المئزر وكان يعتكف فيها.

الكلمات الدلالية:
أدعية مأثورة ابن باز دعاء النبي دعاء رمضان دعاء ليلة القدر

مواد ذات صلة

المزيد
لبنان.. مقتل 6 في اشتباكات “عرسال” وتمديد الهدنة 

لبنان.. مقتل 6 في اشتباكات “عرسال” وتمديد الهدنة 

٠٢:٤٧ ص، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
خطوة مفاجئة من الصين تجاه أمريكا بشأن حادث المنطاد

خطوة مفاجئة من الصين تجاه أمريكا بشأن حادث المنطاد

١٢:١٩ م، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠٢٣
«الدفاع المدني» بالمدينة يدعو إلى الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية

«الدفاع المدني» بالمدينة يدعو إلى الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية

٠٦:١١ م، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
العريدي: سلمنا التوصيات النهائية لـ”ورشة البسطات النسائية” إلى أمير الرياض

العريدي: سلمنا التوصيات النهائية لـ”ورشة البسطات النسائية” إلى أمير الرياض

١٠:٤١ م، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *