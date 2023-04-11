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ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي
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ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي

ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي

ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي
٠٤:٢٠:٤٢ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تجهل العديد من ربات البيوت فوائد مياه الأرز في التنظيف المنزلي، حيث يقمن بالتخلص منه في حوض المطبخ أثناء الطهي.

فوائد مياه الأرز:

وتوجد بعض الاستخدامات الرائعة لماء الأرز في التنظيف المنزلي والتي ربما يجهلها الكثيرون، ويمكن إجمالها في الآتي:

1-تنظيف الأجهزة والإكسسوارات المصنوعة من النحاس أو المعادن: فقط امسحي الأجهزة والإكسسوارات المذكورة بماء غسل الأرز.

2- تنعيم ملاءات السرير: اخلطي كوب واحد من ماء الأرز مع كوبان من الماء، وبعد ذلك صبّي الخليط في الغسالة مباشرةً عند غسل ملاءات السرير.

3- امتصاص الروائح الكريهة من حاويات تخزين الطعام البلاستيكية: قومي بملئ الحاويات البلاستيكية بماء الأرز واتركيها منقوعة لمدة 30 دقيقة. ثمّ اشطفيها بالماء الجاري.

4- تلميع المرايا والزجاج: ضعي ماء غسل الأرز في قارورة مزوّدة ببخّاخ. وبعد ذلك رشّيه على المرايا أو الأسطح الزجاجية. ثمّ امسحي الأسطح بفوطة جافّة.

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الكلمات الدلالية:
تنظيف المنزل تواصل منوعات مياه الأرز

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