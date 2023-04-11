ربما يجهلها الكثيرون.. استخدمات مذهلة لمياه الأرز في التنظيف المنزلي

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تجهل العديد من ربات البيوت فوائد مياه الأرز في التنظيف المنزلي، حيث يقمن بالتخلص منه في حوض المطبخ أثناء الطهي.

فوائد مياه الأرز:

وتوجد بعض الاستخدامات الرائعة لماء الأرز في التنظيف المنزلي والتي ربما يجهلها الكثيرون، ويمكن إجمالها في الآتي:

1-تنظيف الأجهزة والإكسسوارات المصنوعة من النحاس أو المعادن: فقط امسحي الأجهزة والإكسسوارات المذكورة بماء غسل الأرز.

2- تنعيم ملاءات السرير: اخلطي كوب واحد من ماء الأرز مع كوبان من الماء، وبعد ذلك صبّي الخليط في الغسالة مباشرةً عند غسل ملاءات السرير.

3- امتصاص الروائح الكريهة من حاويات تخزين الطعام البلاستيكية: قومي بملئ الحاويات البلاستيكية بماء الأرز واتركيها منقوعة لمدة 30 دقيقة. ثمّ اشطفيها بالماء الجاري.

4- تلميع المرايا والزجاج: ضعي ماء غسل الأرز في قارورة مزوّدة ببخّاخ. وبعد ذلك رشّيه على المرايا أو الأسطح الزجاجية. ثمّ امسحي الأسطح بفوطة جافّة.

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