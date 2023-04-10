شاهد.. بردية غير مسبوقة غرب نجران

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد غرب نجران في مشهد تاريخي وغير مسبوق في المنطقة.

بردية غير مسبوقة بنجران

وتشهد منطقة نجران، ومعظم المناطق حالة من التقلبات الجوية، واستمرار لهطول الأمطار والبرد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

حالة من التقلبات الجوية

كما شهدت العديد من المناطق على مستوى المملكة حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول، كما نبههت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بتوخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والسيول.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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