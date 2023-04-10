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جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف شاغرة

جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف شاغرة

جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠٢:٤٤:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز عبر موقع تويتر عن توفر وظائف شاغرة في كلية الحاسب الآلي، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد.

أستاذ مشارك.

أستاذ.

التخصصات:

الأمن السيبراني

الذكاء الاصطناعي.

هندسة البرمجيات.

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عن الجامعة

تدعم جامعة الأمير مقرن الطلبة لبناء مستقبل مشرق من خلال اعتماد أحدث المناهج التعليمية في المملكة، والمعتمدة على أنظمة تعليمية حديثة قائمة على استخدام أفضل وأحدث المواد التعليمية في تصميم المناهج.

وكذلك تطوير معاييرها ومقارنتها بأفضل المناهج العالمية، هذا فضلًا عن إعداد هذه المناهج لتتوافق مع معايير وشروط الاعتماد العالمية.

تقدم جامعة الأمير مقرن للطلبة سياقًا تعليميًا متطورًا ومحفزًا للطلبة، حيث توفر UPM بيئة جامعية فعَّالة للطلبة بهدف تشجيعهم على التعلم واكتساب المهارات القيادية الأساسية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا

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