الخارجية الكويتية تطالب مواطنيها بهذا الإجراء قبل السفر لدول الشنغن

تواصل- فريق التحرير:

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها، الراغبين في السفر إلى إحدى دول الشنغن خلال موسم الصيف بضرورة التقدم للحصول على التأشيرة اللازمة قبل مدة كافية من موعد السفر.

تأشيرة الشنغن:

وأوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي لتلافي التأخير في عملية استصدار التأشيرات، علماً بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الشنغن قبل موعد السفر بستة أشهر.

وأكدت على أهمية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الشنغن عبر:

-المكاتب المعتمدة من قبل السفارات المعنية.

– الالتزام بالموعد المحدد.

– تجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين من قبل السفارات لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة.

– تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة مع متابعة النشرات الدورية الصادرة من البعثات الدبلوماسية لدول الشنغن المعتمدة لدى دولة الكويت بشأن الإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرات.

البرلمان الأوروبي:

يذكر أن لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي، كانت قد أعلنت تأجيل التصويت على عملية إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة “الشنغن” إلى وقت يحدد لاحقاً.

جاء ذلك في بيان مقتضب للجنة، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، استدعاء سفير الكويت لإبلاغه بأن الإعدامات التي نُفذت بحق 7 مدانين في جرائم قتل.

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