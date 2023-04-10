الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تكريم 48 حافظًا لكتاب الله في تيماء
20 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة
“المراصيع والسمبوسة”.. سحور ليلة العشرين من رمضان
لماذا تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي تريند تويتر في المملكة؟
تعرف على القدر الكافي من الماء بين وجبتي الفطور والسحور
رئاسة المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين بالعشر الأواخر من رمضان

الرئيسية

 /

محليات

 /

تكريم 48 حافظًا لكتاب الله في تيماء

تكريم 48 حافظًا لكتاب الله في تيماء

تكريم 48 حافظًا لكتاب الله في تيماء
٠٢:٣٧:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اختتم نادي تيماء الرياضي، اليوم الثلاثاء، مسابقته الثقافية لحفظ القرآن الكريم، التي أقامها بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

تم ذلك بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، ورئيس نادي تيماء الرياضي ماجد العيادي ورئيس الجمعية فيصل علي الشمري.

اقرأ أيضا:

الشرطة السويدية تعترض على قرار المحكمة الإدارية في السماح بحرق القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن

وكرم محافظ تيماء 48 حافظاً للقرآن الكريم في المسابقة التي شارك فيها أكثر من 100 حافظ للقرآن من البنين في 6 فروع من أفرع القرآن، سائلاً الله لهم التوفيق.

وفي نهاية التكريم، قدم السديري الشكر للحضور، وكذلك الداعمين، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء.

اقرأ أيضا:

انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تكريم حفظة القرآن تيماء حفظة كتاب الله

مواد ذات صلة

المزيد
الموارد البشرية توفر عشرات الوظائف للعمل عن بعد

الموارد البشرية توفر عشرات الوظائف للعمل عن بعد

٠٤:١١ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
العثور على مفقود تعطّلت مركبته في نفود «حومة النقيان» بالمجمعة

العثور على مفقود تعطّلت مركبته في نفود «حومة النقيان» بالمجمعة

٠٢:١٩ ص، الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠١٥
وداعًا للفواتير المرتفعة.. “منظم المياه” يكشف سببًا فنيًا لزيادة الاستهلاك عند البعض

وداعًا للفواتير المرتفعة.. “منظم المياه” يكشف سببًا فنيًا لزيادة الاستهلاك عند البعض

٠١:٢٠ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
17 شرطاً لزواج المواطنين والمواطنات من أجانب

17 شرطاً لزواج المواطنين والمواطنات من أجانب

١٠:١٦ ص، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *