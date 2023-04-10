تكريم 48 حافظًا لكتاب الله في تيماء

تواصل – واس:

اختتم نادي تيماء الرياضي، اليوم الثلاثاء، مسابقته الثقافية لحفظ القرآن الكريم، التي أقامها بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

تم ذلك بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، ورئيس نادي تيماء الرياضي ماجد العيادي ورئيس الجمعية فيصل علي الشمري.

اقرأ أيضا:

الشرطة السويدية تعترض على قرار المحكمة الإدارية في السماح بحرق القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن

وكرم محافظ تيماء 48 حافظاً للقرآن الكريم في المسابقة التي شارك فيها أكثر من 100 حافظ للقرآن من البنين في 6 فروع من أفرع القرآن، سائلاً الله لهم التوفيق.

وفي نهاية التكريم، قدم السديري الشكر للحضور، وكذلك الداعمين، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء.

اقرأ أيضا:

انطلاق حفل غيث برعاية أمير الرياض.. «مكنون» تحتفي بـ 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله (فيديو وصور)