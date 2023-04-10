الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
20 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة
“المراصيع والسمبوسة”.. سحور ليلة العشرين من رمضان
لماذا تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي تريند تويتر في المملكة؟
تعرف على القدر الكافي من الماء بين وجبتي الفطور والسحور
رئاسة المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين بالعشر الأواخر من رمضان
5 أسباب لتوقف العضلات عن النمو.. أخطرها الأولى

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

20 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة

20 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة

20 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة
٠٢:٣٦:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في اليوم الـ 20 من أيام رمضان المباركات.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:47، وفي المدينة المنورة 4:44، وفي الرياض 4:15، وفي بريدة 4:24، وفي الدمام 3:59، وفي أبها 4:41، وفي تبوك 4:50، وفي حائل 4:31.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:27، وفي جازان 4:42، وفي نجران 4:35، وفي الباحة 4:43، وفي سكاكا الساعة 4:32 بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم 20 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:39 مساء، المدينة المنورة 6:42، الرياض 6:14، بريدة 6:26، الدمام 6:02 ، أبها 6:26.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:57، وفي حائل 6:36، وفي عرعر 6:42، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:32، وفي سكاكا 6:44.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

 

الكلمات الدلالية:
أذان الفجر أذان المغرب الإفطار السحور مواقيت الإفطار مواقيت السحور

مواد ذات صلة

المزيد
إطلاق خدمة التعديل الآلي على بوالص وحاويات المُسافنة في جميع المنافذ البحرية

إطلاق خدمة التعديل الآلي على بوالص وحاويات المُسافنة في جميع المنافذ البحرية

١١:٤٣ ص، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
سقوط شجرة على سيارة أجرة بالرياض وإصابة قائدها وراكب (صور)

سقوط شجرة على سيارة أجرة بالرياض وإصابة قائدها وراكب (صور)

١١:٣٢ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية على المدينة المنورة وجدة

الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية على المدينة المنورة وجدة

١٢:٠٧ ص، الجمعة، ٠٧ أغسطس ٢٠١٥
حظر السفر إلى أمريكا يوقف 3 مسافرين في مطارات المملكة

حظر السفر إلى أمريكا يوقف 3 مسافرين في مطارات المملكة

٠٨:٤٧ ص، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *