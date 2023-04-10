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نصائح مهمة وأطعمة مفيدة لمرضى الجهاز التنفسي في رمضان
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نصائح مهمة وأطعمة مفيدة لمرضى الجهاز التنفسي في رمضان

نصائح مهمة وأطعمة مفيدة لمرضى الجهاز التنفسي في رمضان

نصائح مهمة وأطعمة مفيدة لمرضى الجهاز التنفسي في رمضان
٠٢:٤٠:٥١ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتطلب مرضى الجهاز التنفسي، سواء العلوي أو السفلي، اهتماما مضاعفا بحالتهم الصحية خلال فترة الإفطار والصيام.

السوائل الدافئة 

ويكون ذلك من خلال الحرص على تناول أنواع معينة من المشروبات والسوائل الدافئة والأطعمة تساعد على تحسن وضعهم خلال نهار رمضان.

وقدم عدد من الأخصائيين، نصائح مهمة، تتضمن أطعمة ومشروبات يفضل تناولها بمرضى الجهاز التنفسي، وأخرى ممنوعة، حسب “العين الإخبارية”.

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احذر البيض والسمك والألبان

وتضمنت نصائح الخبراء ما يلي:

1- الإكثار من شرب السوائل الدافئة خلال فترة الإفطار، خصوصا اليانسون والنعناع وورق الجواف

2- تناول قدر كاف من المياه يوميا خلال فترة الإفطار

3-  التركيز على الأطعمة التي تحوي مضادات أكسدة وفيتامينات خصوصا فيتامين سي ودي، لتقوية المناعة ومقاومة مشاكل التنفس خاصة حساسية الجيوب الأنفية.

4- الابتعاد عن أطعمة مثل البيض والسمك ومنتجات الألبان وفاكهة المانجا والموز والفراولة”.

5- تناول الخضراوات والفواكه الطازجة كونها غنية بالفيتامينات المهمة خاصة سي ودي، وعلى رأسها طبق السلطة الخضراء المتنوع والأسماك والبرتقال واليوسيفي والكيوي والجوافة”.

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أطعمة مفيدة لمرضى الجهاز التنفسي أمراض الجهاز التنفسي نصائح طبية

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