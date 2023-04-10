“المراصيع والسمبوسة”.. سحور ليلة العشرين من رمضان

تواصل – واس:

سجلت الأطباق الشعبية حضورًا مثاليًا على سلم قائمة الموائد الرمضانية في منطقة القصيم وسط أجواء رمضانية باهره تحوطها الأسرة والأصدقاء، والتي يفضل الصائمون وجودها على الإفطار والتي لاتكون حاضره في غالبية أيام السنة.

الأطعمة الشعبية

كما تتنافس ربات المنازل والأسر المنتجة والمطاعم بالمنطقة خلال الشهر الكريم في تنويع الأكلات الشعبية و الأطباق المختلفة، حيث يفضل أهالي المنطقة هذه الأطعمة الشعبية الفاخرة والمتنوعة والتي تعد جزءًا من العادات الرمضانية و من هوية المجتمع رغم الحداثة والتغيرات التي طالت مختلف نواحي الحياة.

وجبات السحور الأساسية

وتتنوع الأكلات الرمضانية في رمضان والتي تشتهر بها منطقة القصيم كاللقيمات والمراصيع و السمبوسة والتاوة والشوربات بأنواعها والمطازيز والقرصان، كما يعد الأرز واللحم أو الدجاج أحد أهم الوجبات الأساسية على وجبة السحور.

وجبات المطاعم

وتستهوي بعض الأكلات والأصناف الغذائية والوجبات السريعة شريحة كبيرة من الشباب في المطاعم، وعربات الأكل كالبليلة، والسمبوسة والبيتزاء والمشروبات الطازجة، والعصائر المتنوعة.

اقرأ أيضا:

سحور ليلة التاسع عشر من رمضان.. بيتزا خفيفة وصحية