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لماذا تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي تريند تويتر في المملكة؟

لماذا تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي تريند تويتر في المملكة؟

لماذا تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي تريند تويتر في المملكة؟
٠٢:٣٣:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاج ابو لؤلؤة المجوسي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة، بعد قيام متطرف بطعن إمام مسجد في صلاة الفجر بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

تعليقات غاضبة:

وانطلقت حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل وسم” ابو لؤلؤة المجوسي” معبرة عن استيائها من هذا الفعل المشين في الشهر الفضيل وفي بيت الله خاصة في صلاة الفجر، لتكشف الوجه القبيح للغرب.

وعلق الإعلامي عثمان عثمان على الواقعة بقوله :”في ولاية نيوجرسي الأمريكية حاقدٌ يطعن – في صلاة الفجر – إمام مسجد عمر بن الخطاب مقلّداً “ابو لولوه المجوسي” الذي طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي إماماً بالمسلمين في صلاة الفجر”.

بينما علق آخر قائلا :” مجوسي يطعن إمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باتيرسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أثناء صلاة الفجر.. “فعل كما فعل جده ابو لؤلؤه المجوسي مع عمر رضي الله عنه”.

فيما كتب أحد رواد تويتر:” على طريقة الملعون ابو لؤلؤة المجوسي ، محاولة اغتيال لإمام مسجد عمر بن الخطاب رض في ولاية نيوجرسي الأمريكية”.

كما علق أحد المغردين في إشارة منه للربط بين طعن إمام المسجد وطعن الفاروق عمر رضي الله عنه ، قائلا :” هذا المعتدي على الإمام بمسجد ببلاد الغرب يقال والله أعلم أنه مجوسي بمسجد عمر بن الخطاب توجيه من المجوس بالتذكير بطعن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه برمضان على يد المجوسي أبو لؤلوة لعنهم أجمعين”.

قالب ترند اليوم

طعن إمام مسجد:

وفي تفاصيل الواقعة التي تناقلتها وسائل إعلام، أعلنت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر٣٢ عامًا، والذي قام بطعن إمام مسجد (٦ عامًا، أثناء السجود في صلاة الفجر أمس الأول الأحد.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن عدة تقارير أمريكية أشارت إلى أن إمام مسجد عمر بن الخطاب -أحد أكبر المساجد في مدينة باترسون- تَعَرّض لاعتداء وحشي بالطعن عدة مرات.

وأوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى؛ فيما تم القبض على المتهم ويُدعى “ش. ز” كان ضمن صفوف المصلين.

ونوهت أن الشرطة تُحقق في القضية؛ للتأكد من دوافع الجريمة التي تَسببت في خوف كبير بين الجالية المسلمة في ولاية نيوجيرسي.

فيما نبه رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، أنه سيتم توفير الأمن اللازم للمسجد والمصلين، وأن الشرطة ستعمل على التحقيق في هذه الواقعة الشنيعة وتقديم المتهم للعدالة.

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