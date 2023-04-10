تعرف على القدر الكافي من الماء بين وجبتي الفطور والسحور

تواصل – واس:

أطلقت “الصحة” حملة توعوية تحت شعار “رمضانك مفتاح” بهدف توعية الصائمين لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية شرب الماء بالقدر الكافي بين فترتي الفطور والسحور خلال الشهر المبارك.

نصائح لشرب الماء

ونشرت “الصحة “عبر منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، تضمن رسالة رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع ونصها ” اشرب 2 لتر ( ما يعادل من 6 إلى 8 ) أكواب بين وجبتي الفطور والسحور لمساعدتك في تقليل شعور العطش خلال اليوم، وتجنب الجفاف، والمحافظة على درجة حرارة طبيعية للجسم, مع تسريع عمليات الأيض المساعدة في تقليل الوزن”.

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الإفراط في شرب الماء:

وذكر موقع “healthline”، أن شرب الماء ضروري ومهم لتعويض احتياج الجسم، ولكن الإفراط في شرب الماء مباشرة بعد الإفطار أو السحور ليس التوقيت الأنسب.

وأوضح أن المبالغة في شرب الماء بعد الإفطار مباشرة يؤدي إلى الإصابة بـ :

-عسر الهضم .

– الإمساك .

– الانتفاخ.

– يعيق من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المتوفرة بالأطعمة.

ويفضل أن تكون الكمية المستهلكة من الماء موزعة، قدر الإمكان على مدار الفترة من الإفطار إلى السحور.

كمية الماء المناسبة في رمضان:

تتوقف حاجة الجسم للماء في رمضان على النوع والعمر، ويمكن توضيحها كالآتي:

1-النساء:

9 أكواب يوميًا، وهو ما يعادل لترين أو لترين ونصف، وفي حالة الحمل والرضاعة تزيد الكمية إلى 11 أو 12 كوبا.

2- الرجال:

13 كوبا يوميًا، أي ما يعادل 3 لترات.

3- الأطفال والمراهقون:

من 6 إلى 8 أكواب يوميًا.