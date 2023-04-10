5 أسباب لتوقف العضلات عن النمو.. أخطرها الأولى

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يؤكد الأطباء، أن كتلة العضلات تعتبر مؤشراً مهماً على الجسم السليم لأنها تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على الدهون في الجسم تحت السيطرة.

بعد فترة ، يمكن أن تصبح عملية اكتساب العضلات صعبة لأن الشخص يتوقف عن اكتساب العضلات على الرغم من القيام بكل شيء بشكل صحيح من حيث التمرين والتغذية.

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ويوضح الأطباء أسباب عدم نمو العضلات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth كالتالي:

أسباب توقف نمو العضلات

1- القدر الكافي من النوم:

عند ممارسة الرياضة ورفع الأثقال ، تنكسر العضلات. ثم تنمو العضلات المكسورة أثناء نومك. إذا تباطأ اكتساب عضلاتك ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

وإذا كنت جادًا في اكتساب العضلات ، فاحرص على الحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم العميق يوميًا.

ويؤكد الأطباء أن الإرهاق وعدم الحصول على قدر كافي من النوم من أخطر العوامل التي تتسبب في عدم نمو العضلات.

2- ثبات الجدول الزمني

جسم الإنسان ذكي للغاية ويتكيف مع الأشياء بسهولة شديدة. عندما تلتزم بنفس روتين التمرين لفترة طويلة ، يعتاد جسمك ويتوقف عن الاستجابة؛ ولذلك يجب تغيير التمرين كل ستة إلى ثمانية أسابيع وجرب أوقات تمرين مختلفة.

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3- المبالغة في التمرين:

يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين إلى حدوث عجز في كثير من الأحيان ، ومن أجل بناء العضلات ، يجب أن يكون لديك فائض. عندما يكون هدفك هو بناء العضلات ، يجب أن تقتصر التمارين على ما لا يزيد عن 40 دقيقة في الأسبوع.

4 – رفع الأوزان الثقيلة

رفع الأوزان الثقيلة لاكتساب العضلات ليس أفضل طريقة لأنه يؤدي فقط إلى اكتساب القوة. يحدث اكتساب العضلات عندما تظل العضلات تحت الشد لفترة طويلة من الزمن ، والتي تحدث عندما تستمر في أداء التكرارات ولا تتوقف حتى تتألم.

5 – عدم إراحة الجسم:

يجب ألا تتدرب أكثر من خمسة أيام في الأسبوع وتخصص يومين على الأقل في الأسبوع للراحة والتغذية حتى يتمكن جسمك من التعافي بشكل أسرع.

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