الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
5 أسباب لتوقف العضلات عن النمو.. أخطرها الأولى
هيئة الطاقة النووية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
رئاسة شؤون الحرمين تعلنُ جاهزية الخطة المُعدَّة للعشر الأواخر من شهر رمضان
مدني الجوف يرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية (صور)
تعليم جدة تصدر قرارًا عاجلًا بعد ورود تقرير الأرصاد الجوية
الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات ذهب بالرياض

الرئيسية

 /

صحة

 /

5 أسباب لتوقف العضلات عن النمو.. أخطرها الأولى

5 أسباب لتوقف العضلات عن النمو.. أخطرها الأولى

5 أسباب لتوقف العضلات عن النمو.. أخطرها الأولى
٠١:٣١:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الأطباء، أن كتلة العضلات تعتبر مؤشراً مهماً على الجسم السليم لأنها تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على الدهون في الجسم تحت السيطرة.

بعد فترة ، يمكن أن تصبح عملية اكتساب العضلات صعبة لأن الشخص يتوقف عن اكتساب العضلات على الرغم من القيام بكل شيء بشكل صحيح من حيث التمرين والتغذية.

اقرأ أيضا:

تصيب بالعقم.. تحذير للشباب من عقاقير تضخيم العضلات

ويوضح الأطباء أسباب عدم نمو العضلات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth كالتالي:

أسباب توقف نمو العضلات

1- القدر الكافي من النوم:

عند ممارسة الرياضة ورفع الأثقال ، تنكسر العضلات. ثم تنمو العضلات المكسورة أثناء نومك. إذا تباطأ اكتساب عضلاتك ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

وإذا كنت جادًا في اكتساب العضلات ، فاحرص على الحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم العميق يوميًا.

ويؤكد الأطباء أن الإرهاق وعدم الحصول على قدر كافي من النوم من أخطر العوامل التي تتسبب في عدم نمو العضلات.

2- ثبات الجدول الزمني

جسم الإنسان ذكي للغاية ويتكيف مع الأشياء بسهولة شديدة. عندما تلتزم بنفس روتين التمرين لفترة طويلة ، يعتاد جسمك ويتوقف عن الاستجابة؛ ولذلك يجب تغيير التمرين كل ستة إلى ثمانية أسابيع وجرب أوقات تمرين مختلفة.

اقرأ أيضا:

دراسة تكشف عن مرض نادر يحول العضلات إلى عظام

3- المبالغة في التمرين:

يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين إلى حدوث عجز في كثير من الأحيان ، ومن أجل بناء العضلات ، يجب أن يكون لديك فائض. عندما يكون هدفك هو بناء العضلات ، يجب أن تقتصر التمارين على ما لا يزيد عن 40 دقيقة في الأسبوع.

4 – رفع الأوزان الثقيلة

رفع الأوزان الثقيلة لاكتساب العضلات ليس أفضل طريقة لأنه يؤدي فقط إلى اكتساب القوة. يحدث اكتساب العضلات عندما تظل العضلات تحت الشد لفترة طويلة من الزمن ، والتي تحدث عندما تستمر في أداء التكرارات ولا تتوقف حتى تتألم.

5 – عدم إراحة الجسم:

يجب ألا تتدرب أكثر من خمسة أيام في الأسبوع وتخصص يومين على الأقل في الأسبوع للراحة والتغذية حتى يتمكن جسمك من التعافي بشكل أسرع.

اقرأ أيضا:

العلماء يبتكرون عضلات اصطناعية أقوى من العضلات البشرية 17 مرة

الكلمات الدلالية:
التمارين التمرين العضلات مشاكل نمو العضلات نمو العضلات

مواد ذات صلة

المزيد
«طبيب مختص» يوضح أفضل طرق علاج دهون الكبد

«طبيب مختص» يوضح أفضل طرق علاج دهون الكبد

١١:٣١ م، الأحد، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠
«إكس بي بي 5.1».. متحور جديد يجتاح أوروبا

«إكس بي بي 5.1».. متحور جديد يجتاح أوروبا

٠٨:٤١ م، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
دراسة: سموم بأغلفة الوجبات السريعة قد تسبب السرطان

دراسة: سموم بأغلفة الوجبات السريعة قد تسبب السرطان

٠٨:٠٩ م، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠١٧
كيف تتخلص من برودة القدمين في الشتاء.. نصائح ذكية لمشكلة مزعجة

كيف تتخلص من برودة القدمين في الشتاء.. نصائح ذكية لمشكلة مزعجة

٠٧:١٣ م، السبت، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *