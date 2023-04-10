تعليم جدة تصدر قرارًا عاجلًا بعد ورود تقرير الأرصاد الجوية

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت إدارة تعليم جدة، بيانًا عاجلًا بتعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمدارس جدة ورابغ وخليص.

تعليق الدراسة الحضورية:

وقالت “تعليم جدة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة التعليمية في تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء، وتحويلها عن بعد عبر منصة “مدرستي”

تعليم تبوك:

وقالت الإدراة :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها”.

وأضافت :” نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 20-9-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس”.

تعليم المدينة:

واليوم الإثنين قررت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها، ومكاتبها الداخلية والخارجية.

منصة مدرستي:

وقالت إدارة تعليم المدينة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد لهذا اليوم الإثنين 19 / 9 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية.

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